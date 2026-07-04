Barrio por Barrio llegará a Sierra Chica con trámites, servicios y un operativo integral

El programa municipal Barrio por Barrio tendrá una nueva jornada el próximo miércoles 8 de julio en Sierra Chica, donde vecinos de la localidad y de sectores cercanos podrán realizar trámites, acceder a distintos servicios y efectuar consultas ante áreas del Municipio.

La actividad se desarrollará desde las 10 en la Delegación Municipal de Sierra Chica y forma parte del dispositivo de abordaje territorial que recorre distintos puntos del partido para acercar la atención municipal a los barrios y localidades.

Entre las propuestas, quienes concurran podrán recibir asistencia para crear el perfil ciudadano en la plataforma MiOlava, además de gestionar diversos trámites vinculados a salud, desarrollo social, vivienda, discapacidad, empleo y defensa del consumidor.

En materia de salud, se ofrecerá vacunación para todas las edades, turnos para los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), controles de tensión arterial y glucemia, empadronamiento y reempadronamiento sanitario, además de asesoramiento del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva.

También habrá un puesto de Veterinaria donde se aplicará vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.

Desde Desarrollo Social se realizarán inscripciones a los programas Más Vida y PAAC para personas con celiaquía, mientras que el área de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes recibirá inscripciones para Centros de Día, Envión y Callejeadas, además de brindar atención espontánea del Servicio Local.

La Oficina de Empleo ofrecerá asesoramiento sobre el Portal Empleo y se podrá realizar la validación de identidad en Mi Argentina. A su vez, el programa GIRO entregará material informativo sobre separación de residuos, calendario de recolección y ecobolsas.

En el lugar también se brindará asesoramiento sobre regularización dominial e inscripción al Registro de Demanda Habitacional; orientación para personas mayores; recepción de denuncias e inicio de trámites de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales; gestión de SUBE y Boleto Estudiantil; recepción de denuncias ciudadanas y reclamos generales; además de asesoramiento sobre actividades deportivas y culturales.

El área de Discapacidad ofrecerá información para la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), seguimiento de trámites, orientación para obtener el Pase Libre Multimodal y asesoramiento sobre derechos y prestaciones vigentes.

De manera complementaria, el Municipio informó que durante la jornada se realizará un operativo puerta a puerta en distintos sectores de Sierra Chica, mientras cuadrillas municipales llevarán adelante tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos junto con personal de Coopelectric y Transportes Malvinas.