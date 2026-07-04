Argentina se metió en los octavos de final del Mundial 2026 y Olavarría vibró con los festejos en el centro

Imagenes Mauricio Latorre

La Selección argentina logró una sufrida clasificación a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos 2026 tras vencer por 3-2 a Cabo Verde en tiempo suplementario, en un encuentro sumamente complejo disputado en Miami. Tras el pitazo final, los vecinos de Olavarría salieron a las calles para celebrar el pase a la próxima instancia del certamen internacional.

Pese a las bajas temperaturas registradas en la ciudad, una gran cantidad de personas se concentró en la zona céntrica. Los festejos incluyeron caravanas de autos y familias que se congregaron frente al palacio San Martín y en el paseo Jesús Mendía para manifestar su alegría por el triunfo albiceleste.

El partido tuvo un desarrollo cerrado. En el primer tiempo, el equipo de Lionel Scaloni mantuvo el control del balón y logró abrir el marcador a los 29 minutos por intermedio de Lionel Messi, quien definió tras una asistencia de Lisandro Martínez. Sin embargo, en el complemento Cabo Verde reaccionó y alcanzó la igualdad a los 14 minutos con un tanto de Laros Duarte, lo que obligó a disputar la prórroga.

En el tiempo extra, Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja a la Argentina a los 2 minutos, pero Jovane Cabral marcó el 2-2 para los africanos a los 14 minutos. Finalmente, a los 6 minutos del segundo tiempo suplementario, Cristian Romero conectó un cabezazo cruzado para establecer el 3-2 definitivo.

Con este resultado, la Selección argentina avanzó a los octavos de final, instancia en la que se medirá ante Egipto el próximo martes en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.