Orfel Fariña relevó las zonas mas complicadas tras las ultimas lluvias

Fuente: Desayuno con Noticias / Radio M

Tras las intensas precipitaciones registradas en Olavarría, el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, brindó un panorama detallado sobre la situación hídrica de la ciudad. El funcionario explicó que, si bien el arroyo Tapalqué respondió de manera «excelente» y se encuentra apenas «un poquito hinchado», la principal preocupación radica en la saturación de los suelos. «La capacidad de absorción es nula en este momento. Ya está completamente saturado; todo lo que cae, va por superficie», sentenció Fariña, remarcando que en tres meses y medio ya han caído 582 mm, superando ampliamente la mitad de la media anual.

Respecto a los puntos más críticos, el secretario puso el foco en el sector de Ituzaingó Norte, donde la acumulación de agua se ha vuelto sistemática debido a la obstrucción del escurrimiento natural por construcciones en terrenos privados. «Ahí es una obra importante la que tenemos que hacer, porque hay que retirar muchos árboles en un espacio público que hasta ahora era nada más que un monte. Lo tenemos que intervenir porque ese lugar sistemáticamente se va deteriorando con esta lluvia», detalló sobre el proyecto de apertura de un nuevo canal.

En la zona oeste, las complicaciones surgieron por el gran caudal que llega al canal de la ruta 60 tras lluvias de 140 mm en establecimientos rurales de Blanca Chica y Las Piedritas. Fariña confirmó que hubo «puntos de derrame» en la avenida de los Trabajadores y en la calle San Martín. «Ese canal que estaba cortado en algún punto lo completamos y ha oficiado muy bien de dique, sin embargo, habían aparecido otros lugares de infiltración de agua. El lugar con más conflictividad es este», señaló respecto al sistema de protección de la ciudad.

Finalmente, el funcionario anunció una intervención puntual en la esquina de Pueyrredón e Independencia, donde un sumidero se anega constantemente, presuntamente por raíces que no pudieron ser removidas con limpieza convencional. «Vamos a una obra que es una contratación de una empresa que haga una rotura en el pavimento, que acceda al punto de obstrucción y allí vemos con qué nos encontramos», explicó. Por último, celebró como un «evento verdaderamente histórico» el llamado a licitación para el Colector Cloacal Norte el próximo 15 de mayo, obra que beneficiará a todo el sector noroeste de Olavarría.