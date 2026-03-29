Bici + yoga en La Ribera: una jornada de conexión con la naturaleza

A pesar de los pronósticos de lluvia, la actividad se llevó adelante con normalidad. Los asistentes compartieron la experiencia junto a alumnas y profesoras de Mundo Yoga, quienes estuvieron a cargo de la clase y guiaron una práctica enfocada en la conexión corporal y la relajación.

Desde la organización destacaron el acompañamiento del equipo de Bici Tours Club Olavarría, que trabaja en cada salida para garantizar el desarrollo de las actividades. Además, valoraron el apoyo de quienes facilitan el uso del espacio en La Ribera, así como el respaldo de socios y sponsors que permiten la continuidad de la propuesta en la ciudad.

La iniciativa, que se sostiene desde hace diez años en Olavarría, tendrá su próximo encuentro el sábado 11 de abril, con destino a confirmar.