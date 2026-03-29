El «no hay plata» de Kicillof: razones, alcances y entretela de un punto de inflexión

El gobernador advierte que su gestión no será igual a partir de ahora. Apunta al impacto fiscal y culpa a Milei. La advertencia a los intendendentes y el objetivo político implícito. Una clave del fallo YPF. Y una conversación reveladora en Montevideo.

Por Andrés Lavaselli

La reunión con intendentes oficialistas y opositores que el miércoles encabezó Axel Kicillof no fue un encuentro más. El Gobernador intentó establecer allí un punto de inflexión, trazar una raya en el piso que marque un antes y un después con un mensaje casi dramático no tanto sobre lo que está pasando, sino sobre los meses que vienen, el tramo final de su gestión. Fue su “no hay plata”: una modulación propia -con muchas variantes- del mantra de Javier Milei, que pone en el centro del debate la estrechez fiscal extrema que afecta al tesoro bonaerense y abre interrogantes de alto voltaje sobre su impacto político.

¿Cuán grave es la situación? Para graficarla, vale una frase del ministro de Economía, Pablo López, en aquel encuentro, donde le tocó introducir a Kicillof con un resumen en datos duros del contexto. “Estamos haciendo los mayores esfuerzos para cumplir, pero sepan que la situación es compleja y se agrava cada vez más, mes a mes”. Traducción: el gobierno, a partir de ahora, se replegará sobre sí mismo: foco en cumplir con sus propias obligaciones porque no hay para más. Los intendentes no pueden esperar, por eso, nuevos aportes de Provincia que engorden los programas ya acordados. Cumplir con lo comprometido. Nada más.

¿Cuál es el alcance concreto? En el gobierno ponen ejemplo: se seguirán entregando ambulancias a las comunas, pero no se comprarán nuevas; no se pautarán más obras. Los insumos para seguridad, serán una excepción. ¿Y el medio aguinaldo de lo agentes públicos, que siempre implica stress financiero? En el equipo económico enarcan las cejas y hablan de que será necesario un “gran esfuerzo”. En el ala política aportan contexto: “Axel no hubiese dado un aumento del 9% si no tuviese ese pago asegurado, además no quiere un conflicto con los gremios”, desdramatizan.

El diagnóstico detrás del apretón del cinturón combina una mirada sobre el efecto del plan económico de Luis Caputo sobre la economía bonaerense, especialmente afectada por su perfil industrial, con una acusación a Milei de intentar una asfixia financiera para “ponernos de rodillas ”, según dijo Kicillof. El impacto fiscal es central en esa mirada: solo en febrero, la perdida de coparticipación nacional de PBA fue de $100 mil millones. En la cuenta, el Gobernador pone otros 15,6 billones perdidos, por deudas, programas discontinuados y obras paralizadas desde 2023. Imposible seguir como hasta ahora con esos números, es la conclusión.

Que el plan de austeridad afecte a los intendentes no es un dato políticamente neutro: encierra un mensaje político. “Es un llamado a la acción contra Milei en defensa propia”, explica un ministro. Un planteo obviamente funcional al objetivo de acumulación para la candidatura nacional, que abarca a los propios y también a algunos radicales y vecinalistas. Pero el contexto es delicado: casi en sincro con esa arenga, muchos alcaldes se enteran de que, para contribuir al financiamiento del Tesoro, el Banco les cambia depósitos por letras, que pagan interés y se renuevan rápido, pero restan liquidez inmediata.

Respecto del recorte activo de Nación -la “voluntad de asfixia” que denuncia Kicillof- Provincia tiene siete reclamos activos en la Corte y pronto sumará un octavo. Pero recién ahora, dos años después, el Tribunal activó uno de ellos: el referido a una controversia previsional. En el gobierno se preguntan por qué. Especulan sobre alguna tensión del Alto tribunal con Milei. Pero lo cierto es que la Corte ya falló a favor de CABA, La Pampa, Santa Fe y Córdoba en controversias similares: desoír a Buenos Aires sonaba a discriminación. Igual, nadie por ahora cobró esas sentencias. “Difícil que algún alivio llegue por esa vía”, se sinceran en el gabinete.

Un dato relevante es la extensión territorial y pluri partidaria del ajuste sobre las provincias, que afecta de lleno al menos a 15 de ellas. Kicillof, en etapa de expansión federal, lo conversa con varios de sus pares, pero por ahora sin suerte: no hay ninguna resistencia concreta en marcha. Lo cual abrió en su equipo una incógnita relevante: ¿el torniquete fiscal generará a la larga resistencia entre los gobernadores o más bien lo contrario, los empujará a los brazos de Milei en busca de los recursos indispensables para mantenerse en el poder? Por ahora parece, más bien, lo segundo. Con todo, en La Plata se consuelan: con semejante dispersión de los problemas, nadie podrá decir que cualquier cosa que ocurra es culpa de Kicillof.

El archi comentado fallo de la justicia de Estados Unidos a favor del Estado argentino por YPF también tiene impacto en este escenario. En términos discursivos, más allá del fondo de la cuestión, Milei y Kicillof lo usaron para sus propios fines: intentar cambiar una agenda dominada por el caso Libra y el affaire Adorni en el caso del Presidente; polarizar en el del Gobernador. Pero para Kicillof tiene un significado extra: esterilizó lo que hubiese sido un lema de campaña en su contra, y en un aspecto crucial, su capacidad de gestión.

El paso por Montevideo del gobernador también se lee en términos de su instalación nacional. La foto con Yamandú Orsi intenta devolver una simetría presidencial. La agenda también tiene ese carácter: Kicillof escuchó la preocupación de varios actores del progresismo regional por el futuro electoral inmediato. La charla con Fernando Haddad, mano derecha de “Lula” Da Silva, aportó un matiz interesante. Le contó que su candidatura el San Pablo es esencial para el destino del PT: sin una buena elección allí -lo que no implica necesariamente ganar- imposible revertir el subidón en las encuestas que experimenta Flavio Bolsonaro. “Acá estamos igual”, bromearon, pero no tanto, al lado de Kicillof: “necesitamos un candidato que haga una buena elección en Provincia, si no va a ser imposible el triunfo nacional”.