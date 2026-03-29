Azul: utilizan una bomba cardánica para mejorar el drenaje en el barrio Bidegain

En la vecina localidad cayeron 230 mm.

El Municipio de Azul informó que se encuentra en funcionamiento una bomba de tipo cardánica en el sector de acceso a la cancha del club Boca Juniors de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua en el barrio Bidegain.

El equipo fue puesto en marcha con la constatación del intendente Nelson Sombra junto al equipo técnico de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Según se detalló oficialmente, la herramienta permite drenar con mayor efectividad el agua que proviene del barrio, reforzando el escurrimiento natural en la zona afectada.

En este sentido, el secretario del área, Gustavo Vitale, explicó: “De esta manera reforzamos el escurrimiento natural del agua, con la bomba que tiene una capacidad de descarga de 500 mil litros por hora”.

Además, el funcionario agregó: “Con este equipo de alta resistencia, que puede utilizarse en casos de emergencia, vamos a ayudar a que la situación en el Bidegain se normalice más rápidamente”. También remarcó que el sistema no requiere red eléctrica, ya que funciona mediante la toma de fuerza de un tractor, lo que permite operar en distintos contextos.