Cambia el horario del Estacionamiento Medido

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación del Servicio de Estacionamiento Medido, informó que desde el lunes 2 de marzo comenzará a regir el horario invernal.

Según se detalló, en la Zona 1 la fiscalización se realizará de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Los sábados continuará de 9 a 13 horas.

En cuanto a la Zona 2, no habrá modificaciones. El horario seguirá siendo de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Renovación de eximiciones

Además, se recordó que el 31 de marzo vencerá el plazo para renovar las eximiciones correspondientes al período 2026. Quienes deban tramitarla por primera vez podrán hacerlo durante todo el año.

Dónde realizar consultas

Por información o consultas, las personas interesadas pueden acercarse a la oficina ubicada en Rivadavia 2780, de lunes a viernes de 7 a 18 horas y los sábados de 9 a 13.

También pueden comunicarse en ese mismo horario al teléfono 2284 653468 o por correo electrónico a [email protected].