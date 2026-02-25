Elias Quintas reunió a escuelas por los Operativos Aurora y la seguridad vial en entornos educativos

En la mañana de este miércoles, el secretario de Protección Ciudadana del Municipio de Olavarría, Elías Quintas, encabezó una reunión con instituciones educativas alcanzadas por los Operativos Aurora.

Del encuentro participaron también personal del Servicio de Estacionamiento Medido, del Servicio de Policía Adicional y la Jefatura de Educación de Gestión Privada de la Región 25. Los operativos tienen como objetivo generar espacios seguros de circulación en los accesos y egreso de los establecimientos escolares.

La actividad se desarrolló en el Salón Blanco del Palacio San Martín y reunió a referentes de escuelas de gestión pública y privada ubicadas en la zona céntrica y macrocéntrica de la ciudad.

Participaron además el coordinador del Servicio de Estacionamiento Medido, Nicolás Martínez, y la jefa regional de Educación de Gestión Privada, Romina Altafini.

“Este tipo de encuentros se llevan adelante con el fin de canalizar ejes de educación vial que permitan fomentar el uso seguro y responsable de las señaléticas y normas de tránsito y pensar, en conjunto, cómo vamos a ir abordando la seguridad vial y la educación vial en estos entornos educativos a lo largo del 2026”, explicó Quintas.

Como cierre, desde el Municipio se informó que se puso a disposición de las instituciones material digital pedagógico destinado a todos los niveles educativos, con el objetivo de trabajar en el aula contenidos vinculados a la seguridad vial.