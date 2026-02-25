La Cooperadora del Hospital Héctor Cura entregó heladeras y televisores para distintos servicios

En la mañana de este miércoles, la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal Doctor Héctor Cura realizó la entrega de distintos artículos electrónicos que ya fueron destinados a áreas específicas del centro asistencial local.

Se trata de dos heladeras bajo mesada y cuatro televisores. Los equipos permitirán optimizar recursos y dar respuesta tanto a pacientes como al personal profesional y auxiliar que trabaja diariamente en el hospital.

Recorrido por los servicios

La actividad comenzó minutos después de las 10 y contó con la participación de integrantes de la Comisión Directiva de la Cooperadora, encabezados por su presidenta, Rosa Beatriz Sann, acompañada por la secretaria Helen Houston de Ormazábal y los vocales Mario Lurbet y Elbio Armanazqui.

El recorrido se inició en el sector de cuidados progresivos, donde fueron recibidos por la directora de Enfermería, Gabriela Piccart. Allí se entregó una de las heladeras bajo mesada, que será utilizada para almacenar y resguardar medicación de pacientes internados.

Desde el servicio explicaron que el área funciona en el segundo piso del hospital, por lo que contar con una heladera en el lugar evita traslados de medicación y del personal.

“Queremos agradecer a la cooperadora, porque nos permite dar respuesta a una necesidad que es de todo el Hospital”, expresó Piccart.

Por su parte, la presidenta de la Cooperadora señaló: “Nosotros queremos agradecer a los socios y a quienes nos ayudaron por hacerlo posible. Para esto estamos, para eso fue que nos constituimos hace ya un año. Vamos comprando a medida que nos lo requieren, nosotros no elegimos, sino que, dentro de nuestras posibilidades, gestionamos lo que el servicio médico requiere”.

Esterilización y pediatría

La actividad continuó en el sector de esterilización, donde fueron recibidos por la responsable del área, Karina Herrera. En ese espacio se instaló la segunda heladera, destinada a cubrir necesidades del personal, en particular de una trabajadora insulinodependiente.

“Nuestro objetivo es poder dar respuestas no sólo a pacientes, sino también al valioso recurso humano que aquí trabaja. Esto es muy importante para nosotros, lo vamos haciendo a partir de lo que vamos recibiendo de socios, de donaciones. Poder volcarlo para atender estas necesidades es una satisfacción”, indicó Armanazqui.

Finalmente, la comitiva se dirigió al sector de internación de pediatría, donde se entregaron cuatro televisores que serán distribuidos en distintas habitaciones. Fueron recibidos por la coordinadora del servicio de pediatría, Virginia Buzeki, y la coordinadora de internación pediátrica, Elena Carou.

Según se informó, los televisores serán utilizados por niños y niñas con internaciones prolongadas, como complemento de actividades pedagógicas, lúdicas y recreativas que se desarrollan en el área. Desde la Cooperadora se indicó además que los equipos fueron adquiridos gracias a la donación de una firma local.

Desde el Municipio de Olavarría destacaron las gestiones realizadas por la Cooperadora y valoraron el trabajo de sus integrantes para continuar fortaleciendo el Hospital Municipal.

Las personas interesadas en asociarse pueden comunicarse al teléfono 2284-542765.