David Priola: “Tratamos de hacer la mejor Fiesta de Reyes de la historia”

La localidad de Sierras Bayas se prepara para vivir este lunes 5 de enero una nueva edición de la tradicional Fiesta de Reyes, uno de los eventos populares y religiosos más convocantes de la región. La celebración contará con una propuesta renovada, una fuerte participación comunitaria y una organización pensada para recibir a miles de personas.

En diálogo con En Línea Noticias, el presidente de la Comisión de Reyes, David Priola, destacó el trabajo previo y el compromiso colectivo que permitió llegar a esta edición con importantes novedades.

“La verdad que venimos trabajando mucho, somos un grupo toda la comisión más vecinos de Sierras Bayas que se acercan a colaborar”, señaló.

Una recreación inédita de la ciudad de Belén

Una de las principales novedades de este año será la recreación de la ciudad de Belén, una puesta en escena que podrá recorrerse durante gran parte de la jornada.

“Vamos a tener la recreación de la ciudad de Belén, que es una novedad bastante impresionante para la gente que venga”, adelantó Priola.

Según explicó, el espacio estará habilitado desde las primeras horas de la tarde. “A partir de las 17:30 se va a habilitar para que todos los visitantes puedan recorrer la recreación de la ciudad de Belén hasta las 9 de la noche”, indicó, para luego dar paso a uno de los momentos centrales de la jornada.

“Después se hace la recreación del nacimiento del Niño”, agregó.

Una fiesta construida por toda la comunidad

Priola remarcó que la Fiesta de Reyes es el resultado de un enorme trabajo colectivo, que involucra a vecinos y trabajadores de distintos rubros.

“Somos muchísimos los que estamos comprometidos, no solamente los que estamos acá trabajando, sino hay mucha gente que está trabajando afuera”, explicó.

En ese sentido, detalló la diversidad de oficios que colaboraron con la organización. “Metalúrgicos, costureras, dulceros, pintores, carpinteros… la verdad que fue muchísima gente la que se puso la camiseta de la fiesta”, expresó.

El objetivo, según indicó, fue claro desde el inicio. “En 30 o 40 días tratamos de hacer la mejor fiesta de la historia”, afirmó.

Cronograma completo de actividades

La Fiesta de Reyes tendrá un cronograma amplio y distribuido en distintos puntos del predio.

“A las 18:30 comienza la fiesta, se habilita el paseo artesano y se da la bendición”, explicó Priola. Luego, a las 19 horas, se celebrará la tradicional misa.

“A las 19 horas en la parroquia va a estar la misa de Reyes y a las 19:30 se habilita el Belén viviente”, detalló.

En simultáneo, el público podrá disfrutar de múltiples espectáculos callejeros. “Va a haber mucho show en la calle: payasos, acróbatas, estatuas vivientes, mimos, todo distribuido en el predio”, señaló.

Organización, tránsito y asistencia al público

Desde la Comisión de Reyes se trabajó de manera articulada con el Municipio para garantizar la seguridad y la correcta circulación.

“Estuvimos trabajando en conjunto con la Municipalidad, también con Control Urbano”, indicó Priola, y agregó que habrá personal específico orientando al público.

“Vamos a tener seis personas nuestras orientando a dónde pueden estacionar más cerca”, explicó.

Respecto a la convocatoria esperada, el presidente de la comisión estimó una asistencia muy importante. “Si da buen clima y la propuesta es buena, calculamos que podemos meter entre 20 y 30 mil personas tranquilamente”, afirmó.

Apoyo de empresas y cierre musical

Priola también destacó la respuesta del sector privado y el acompañamiento institucional.

“Tuvimos muy buena respuesta de empresas de Sierras Bayas, de Olavarría y de comercios, así que estamos recontentos”, señaló, y agregó: “A su vez con el apoyo de la Municipalidad, como todos los años”.

En cuanto a los espectáculos musicales, aclaró que el escenario principal tendrá un rol puntual. “Sobre el escenario lo único artístico que va a haber es el cierre, que es el show de Vieja Minga”, indicó.

El resto de las intervenciones artísticas se desarrollarán en formato callejero. “El resto del show va a estar en la calle durante toda la jornada, desde las 19 hasta las 21”, precisó.

Inclusión y accesibilidad

Entre las novedades más destacadas de esta edición, Priola subrayó las medidas pensadas para garantizar la accesibilidad.

“Vamos a tener 15 lugares de estacionamiento para gente con dificultades para caminar”, señaló.

Además, anunció una iniciativa inédita para el evento. “Vamos a tener una traductora de Lengua de Señas Argentina en el escenario, que eso también es una novedad”, destacó.

Por último, indicó que habrá un espacio especialmente acondicionado. “Vamos a tener un lugar especial dentro del predio para todas las personas que estén en silla de ruedas, para que todos podamos disfrutar de la Fiesta de Reyes”, concluyó.