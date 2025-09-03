Dorado: El sueño argentino

Bravura, belleza y adrenalina: el dorado es nuestro pez nacional y un verdadero emblema de la pesca deportiva. Su presencia en aguas argentinas convierte a nuestro país en un destino privilegiado para pescadores locales y extranjeros.

El Salminus brasiliensis, protagonista de tantas jornadas memorables, fue declarado pez nacional por la Ley N° 26.021. Esta normativa tiene como objetivo principal la preservación y sustentabilidad de la especie, prohibiendo su pesca comercial y regulando la pesca deportiva. Cuidarlo es clave para garantizar su disfrute por generaciones.

Gracias a su carácter migratorio, se lo encuentra desde los esteros del Iberá y el Alto Paraná hasta el estuario del Río de la Plata, incluyendo también los ríos Uruguay, Salado y afluentes del NOA. Pero no se trata de un pez fácil: su mandíbula poderosa, sus saltos espectaculares y su resistencia exigen técnica… y equipamiento confiable.

Equipos recomendados por Spinit

Para pesca pesada con carnada natural o trolling, la caña Spinit Regina combinada con el reel Predator brinda potencia, firmeza y precisión en la clavada. Ideal para encarar combates duros en zonas de piedras o correderas profundas del norte.

Si la pesca es con señuelos, el dorado puede tentarse tanto en spinning como en baitcasting, según el entorno y el estilo. En esos casos, el combo Challenger (12-25 lbs) + Viper (8.1:1) ofrece agilidad y precisión durante largas jornadas de casteo. También destacan los combos Rain Forest + Turbo o RX 3000, y para bait: Spider 200L + Baitmax 10-20 lbs. Todo, cargado con multifilamento Spinit, que garantiza sensibilidad, lance y control en la pelea.

Un trofeo que enamora

El dorado despierta pasiones al punto de tener fiestas propias en Paso de la Patria, La Paz y Concordia, entre otras. Justamente en Concordia, donde el río Uruguay se ve interrumpido por la represa de Salto Grande, los ejemplares alcanzan portes notables: allí, la especie se alimenta intensamente sin poder migrar, generando un escenario único para trofeos.

Con técnica, respeto por el recurso y el equipo adecuado, pescar un dorado en Argentina no es solo una experiencia. Es un sueño cumplido.

