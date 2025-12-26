Entrega de diplomas a flamantes profesionales de la FIO
169º Acto de colación de grados
Este lunes, 66 estudiantes de distintas carreras de la FIO recibieron su diploma durante el acto de la 169ª Colación de Grados de la sede Olavarría de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se entregaron diplomas a egresados de las facultades de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Salud.
El acto fue presidido por la vicerrectora de la UNICEN, Alicia Spinello, y la secretaria académica, Fabiana Ribas, acompañadas por la decana de Ingeniería María Peralta, el decano de Sociales, Gustavo Flensborg, y el decano de Salud, Gustavo Otegui.
Luego del discurso del flamante periodista Tomás Keesler, quien repasó experiencias y saberes compartidos durante su paso por la Universidad, fue la decana de la FIO quien tuvo a cargo el mensaje de las autoridades para retratar este relevante momento institucional y personal.
Hablándole a los graduados, María Peralta sostuvo que “son el reflejo de la Universidad Pública, que los invita a ser coprotagonistas de la transformación a partir del conocimiento, de mejores escenarios sociales y laborales, del resguardo del bienestar y el crecimiento colectivo, y de la construcción de soberanía”.
“Como Universidad Pública -continuó- cumplimos con la misión de incrementar la herencia que dejamos a la sociedad: la formación de profesionales, que no es sólo una transferencia de conocimiento, sino que contemplamos el desarrollo de una actitud crítica, el desarrollo de actitudes para sobrellevar la incertidumbre ante situaciones desconocidas, la participación activa en el desarrollo y el progreso del entorno, siempre guiados por valores democráticos, éticos y humanos”.
En ese sentido, la decana de la FIO afirmó que “la jura por ejercer la profesión con responsabilidad representa un compromiso con ustedes, con su familia, y con la sociedad”.
Inmediatamente después, fue la vicerrectora de la UNICEN, Alicia Spinello, quien tomó juramento a los graduados de las tres facultades de Olavarría.
Los egresados
Ingeniería en Agrimensura
Marisol Sabella
Milagros Tucci
Ingeniería Civil
Ramiro Alonso Camozzi
Joaquín Arauz Legnazzi
Eric Aquino Saldaña
Federico Bazterrica
Luciano Castañeda
Alan Figueroa Givonetti
Facundo Larrea
Sebastián Monjeau
Gino Volante
Ingeniería Electromecánica
Gonzalo Bentancurt Rostan
Leonel Brun
Luis Coria
Martín Morgavi
Juan José Pinzone
Emilio Scipioni Barrionuevo
Ingeniería Industrial
Ignacio Azpeitía Morales
Delfina Bortolotti
Josefina Ciancio
Juan Cruz Espil Arramón
Matías Galli
Federico Kees
Micaela Martín
Rosario Oliva
Franco Rodrigues Pereira Bravo
Ángel Vassallo
Dana Vitale
Ingeniería Química
María Florencia Maigua
Alex Violante
Ingeniería en Seguridad e Higiene en el Trabajo
ABRAHAM ISMAEL OMAR
ALVARADO ALVARADO TRIANA MATILDE
CABRAL MIGUEL DAVID
CHIESA MARÍA VICTORIA
COLQUE DANIEL DAVID
JARAMILLO THER BARBARA EMMY
KRONEMBERGER HERNÁN ALFREDO
LAUMANN MARÍA BETIANA
LEZCANO JORGE JAVIER
OLIVA PABLO JAIR
ORONOZ SOFÍA
PALLADINO ALEJANDRO LEONEL
RODRIGUEZ MARIO FERNANDO
SAVINO DARÍO JOSÉ
ZAMUDIO CARLOS RAMIRO
ANGHILERI BRUNO
BELTRAMINO JOSE MARÍA
BURGOS DANTE IGNACIO
CANERO AGUSTINA
CORONADO JOSE LUIS
COTTI DE LA LASTRA MANUEL
FRATICELLI ELIO MIGUEL
GARCÍA JUAN ALBERTO
GONZALEZ JORGE FEDERICO
GRAVINO AMADEO JUAN PABLO
GUARDATTI DAFNE ANTONELA
JOFRÉ NORBERTO DONATO
LORENZO FERMÍN
OCAMPO IVONNE JESICA
RODRIGUEZ HERNÁN MANUEL
ROSSI FLAVIANA MARÍA
SEGOVIA MARÍA YOLANDA
TEJEDOR PEDRO JAVIER
URRACO NICOLÁS ESTEBAN
VERA MARÍA EUGENIA
WAGNER NELSON DAMIÁN
En esta oportunidad, recibió su título de Magíster en Educación por parte de la Facultad de Ciencias Humanas María Inés Berrino, actual responsable del Departamento de Orientación y Bienestar de la FIO.
En el camino de reconocimientos, dos graduados de Ingeniería recibieron una mención de honor por sus promedios durante la carrera. Se trata de Olivia Vulcano, Ingenieria Civil, con un promedio de 8,53; y de la misma carrera Alan Figueroa Givonetti, con un promedio de 8,43.
Por su parte, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito III, otorgó premios a los mejores graduados de esta colación, que consiste en la gratuidad del trámite de matriculación y del primer año de la matrícula para ejercer la profesión. El presidente del Colegio Hernán Alonso y la tesorera Nancy Fernández entregaron estos reconocimentos a Alan Figueroa Givonetti, Emilio Scipioni Barrionuevo (promedio 8,43), Juan Cruz Espil Arramón (promedio 7,76), y Alex Violante (promedio 8,95).
Así, una vez más la UNICEN cumplió con su misión estratégica de formar profesionales, con la impronta de estimular el desarrollo integral de cada estudiante que logró su título, con el convencimiento que el ejercicio de cada profesión será un reflejo de lo adquirido, y un compromiso con el bienestar de toda la sociedad.