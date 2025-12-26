Entrega de diplomas a flamantes profesionales de la FIO

169º Acto de colación de grados

Este lunes, 66 estudiantes de distintas carreras de la FIO recibieron su diploma durante el acto de la 169ª Colación de Grados de la sede Olavarría de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se entregaron diplomas a egresados de las facultades de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Salud.



El acto fue presidido por la vicerrectora de la UNICEN, Alicia Spinello, y la secretaria académica, Fabiana Ribas, acompañadas por la decana de Ingeniería María Peralta, el decano de Sociales, Gustavo Flensborg, y el decano de Salud, Gustavo Otegui.



Luego del discurso del flamante periodista Tomás Keesler, quien repasó experiencias y saberes compartidos durante su paso por la Universidad, fue la decana de la FIO quien tuvo a cargo el mensaje de las autoridades para retratar este relevante momento institucional y personal.



Hablándole a los graduados, María Peralta sostuvo que “son el reflejo de la Universidad Pública, que los invita a ser coprotagonistas de la transformación a partir del conocimiento, de mejores escenarios sociales y laborales, del resguardo del bienestar y el crecimiento colectivo, y de la construcción de soberanía”.



“Como Universidad Pública -continuó- cumplimos con la misión de incrementar la herencia que dejamos a la sociedad: la formación de profesionales, que no es sólo una transferencia de conocimiento, sino que contemplamos el desarrollo de una actitud crítica, el desarrollo de actitudes para sobrellevar la incertidumbre ante situaciones desconocidas, la participación activa en el desarrollo y el progreso del entorno, siempre guiados por valores democráticos, éticos y humanos”.



En ese sentido, la decana de la FIO afirmó que “la jura por ejercer la profesión con responsabilidad representa un compromiso con ustedes, con su familia, y con la sociedad”.

Inmediatamente después, fue la vicerrectora de la UNICEN, Alicia Spinello, quien tomó juramento a los graduados de las tres facultades de Olavarría.

Los egresados

Ingeniería en Agrimensura

Marisol Sabella

Milagros Tucci

Ingeniería Civil

Ramiro Alonso Camozzi

Joaquín Arauz Legnazzi

Eric Aquino Saldaña

Federico Bazterrica

Luciano Castañeda

Alan Figueroa Givonetti

Facundo Larrea

Sebastián Monjeau

Gino Volante

Ingeniería Electromecánica

Gonzalo Bentancurt Rostan

Leonel Brun

Luis Coria

Martín Morgavi

Juan José Pinzone

Emilio Scipioni Barrionuevo

Ingeniería Industrial

Ignacio Azpeitía Morales

Delfina Bortolotti

Josefina Ciancio

Juan Cruz Espil Arramón

Matías Galli

Federico Kees

Micaela Martín

Rosario Oliva

Franco Rodrigues Pereira Bravo

Ángel Vassallo

Dana Vitale

Ingeniería Química

María Florencia Maigua

Alex Violante

Ingeniería en Seguridad e Higiene en el Trabajo

ABRAHAM ISMAEL OMAR

ALVARADO ALVARADO TRIANA MATILDE

CABRAL MIGUEL DAVID

CHIESA MARÍA VICTORIA

COLQUE DANIEL DAVID

JARAMILLO THER BARBARA EMMY

KRONEMBERGER HERNÁN ALFREDO

LAUMANN MARÍA BETIANA

LEZCANO JORGE JAVIER

OLIVA PABLO JAIR

ORONOZ SOFÍA

PALLADINO ALEJANDRO LEONEL

RODRIGUEZ MARIO FERNANDO

SAVINO DARÍO JOSÉ

ZAMUDIO CARLOS RAMIRO

ANGHILERI BRUNO

BELTRAMINO JOSE MARÍA

BURGOS DANTE IGNACIO

CANERO AGUSTINA

CORONADO JOSE LUIS

COTTI DE LA LASTRA MANUEL

FRATICELLI ELIO MIGUEL

GARCÍA JUAN ALBERTO

GONZALEZ JORGE FEDERICO

GRAVINO AMADEO JUAN PABLO

GUARDATTI DAFNE ANTONELA

JOFRÉ NORBERTO DONATO

LORENZO FERMÍN

OCAMPO IVONNE JESICA

RODRIGUEZ HERNÁN MANUEL

ROSSI FLAVIANA MARÍA

SEGOVIA MARÍA YOLANDA

TEJEDOR PEDRO JAVIER

URRACO NICOLÁS ESTEBAN

VERA MARÍA EUGENIA

WAGNER NELSON DAMIÁN

En esta oportunidad, recibió su título de Magíster en Educación por parte de la Facultad de Ciencias Humanas María Inés Berrino, actual responsable del Departamento de Orientación y Bienestar de la FIO.

En el camino de reconocimientos, dos graduados de Ingeniería recibieron una mención de honor por sus promedios durante la carrera. Se trata de Olivia Vulcano, Ingenieria Civil, con un promedio de 8,53; y de la misma carrera Alan Figueroa Givonetti, con un promedio de 8,43.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito III, otorgó premios a los mejores graduados de esta colación, que consiste en la gratuidad del trámite de matriculación y del primer año de la matrícula para ejercer la profesión. El presidente del Colegio Hernán Alonso y la tesorera Nancy Fernández entregaron estos reconocimentos a Alan Figueroa Givonetti, Emilio Scipioni Barrionuevo (promedio 8,43), Juan Cruz Espil Arramón (promedio 7,76), y Alex Violante (promedio 8,95).

Así, una vez más la UNICEN cumplió con su misión estratégica de formar profesionales, con la impronta de estimular el desarrollo integral de cada estudiante que logró su título, con el convencimiento que el ejercicio de cada profesión será un reflejo de lo adquirido, y un compromiso con el bienestar de toda la sociedad.