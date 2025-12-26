Ola de calor en Buenos Aires: En Olavarría se anuncian máximas de hasta 37°

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada de una nueva ola de calor antes de que finalice 2025.

Según informaron especialistas del organismo, el fenómeno comenzará el lunes 29 de diciembre y se extenderá hasta el miércoles 31, con temperaturas elevadas de manera sostenida.

En Olavarría se anuncian temperaturas máximas de hasta 37°.

Las temperaturas previstas en Olavarría

Para este viernes 26 de diciembre: Se anuncia una máxima de 35°. Con tormentas aisladas hacia la tarde y noche.

Para este sábado 27: Se anuncia una temperatura de 32°. El cielo se presentará despegado hacia la tarde. Anuncian algunos chaparrones por la mañana.

Para este domingo 28: La temperatura máxima podría ser de 33°. El cielo se presentará despejado.

Para el lunes 29: Se anuncia una de las temperaturas más altas que podría llegar a los 36.

Para el martes 30: Se anuncia una máxima de 37°. El cielo estará parcialmente nublado.

El último día del año, el miércoles 31 se anuncia una temperatura de 31°