Horacio Gianelli es el nuevo presidente del Círculo Médico de Olavarría

El Círculo Médico de Olavarría dio a conocer la conformación de su nueva comisión directiva, que será encabezada por el doctor Horacio Pedro Gianelli, quien asumió la presidencia de la institución.

De esta manera, Gianelli reemplaza en el cargo al doctor Andrés Stratta, quien se desempeñó como presidente hasta la finalización del mandato anterior y que ahora integra la comisión como vocal titular.

La nueva conducción quedó integrada además por el doctor Darío Moretti como vicepresidente; el doctor Ramiro Aramburu como tesorero; y el doctor Maximiliano Zuliani como secretario.

En cuanto a los vocales titulares, la comisión quedó conformada por la doctora María Valenza, el doctor Andrés Stratta, el doctor Francisco Aguerre, la doctora Paula López, el doctor Daniel Cocce, el doctor José Rossi y la doctora María Celeste Borzi.

Como vocales suplentes fueron designadas la doctora Silvina Guanuco, la doctora Andrea Escobar y la doctora Jessica Menon.

La nómina se completa con los revisores de cuentas titulares, cargos que ocuparán el doctor Gustavo Aletti, la doctora Mónica Donadi y el doctor Javier Jauregizar, mientras que la doctora María Blanco Fernández fue designada como revisora de cuentas suplente.