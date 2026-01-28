Estreno ahora / Lucy Iguerategui llega a CoNverSo

Este miércoles a las 20:00 se estrenará en el canal de YouTube de En Línea Noticias un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas conducido por el periodista Fabricio Lucio.

En esta entrega, la invitada Lucy Iguerategui, quien realiza un repaso por su trayectoria profesional y sus vivencias personales desde su nacimiento en Tapalqué hasta su consolidación en Olavarría.

«Nos construimos en lo que queremos y nos construimos en lo que no queremos también, eso nos fortalece y nos define» Lucy Iguerategui en CoNverSo.

Durante la conversación, Iguerategui sostuvo que lo que somos hoy es lo que fuimos y profundiza en que las personas se construyen en lo que quieren y también en lo que no quieren, lo cual fortalece y define al individuo.

Una charla profunda donde Lucy no deja de mezclar su relato con anécdotas cosechadas a lo largo de su carrera. Se resiste a ser llamada «pionera» aunque dice que por una cuestión cronológica inició varias cosas en Olavarría.

Lucy hace pocas semanas cumplió 80 años.

Iguerategui define al teatro como una herramienta para expresarse y la manera más completa de pararse en este mundo al unir la escritura con la actuación. Sobre su rol como formadora en los talleres teatrales, destaca que en el taller se ofrece absolutamente todo el conocimiento y que no se guarda nada al momento de enseñar. Al referirse a la conducta profesional y artística, señala que el teatro requiere disciplina y respeto, subrayando que en la vida no se debería joder con nada y que las cosas deben hacerse en serio.

«El teatro es una herramienta que me permite expresar y la manera más completa de pararme en este mundo» Lucy Iguerategui en CoNverSo.

La charla aborda la persistencia ante las adversidades, donde Lucy manifiesta que no se puede permitir el lujo de defraudarse, traicionarse ni claudicar. La entrevista recorre además su paso por el diario El Popular, la radio y la creación del espacio cultural Macondo, ofreciendo una mirada integral sobre su impacto en la cultura regional.

«Uno no se puede permitir el lujo ni de defraudarte, ni de traicionarte, ni de claudicar» Lucy Iguerategui en CoNverSo.

