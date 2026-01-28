Regional Amateur: Diego Novelli, árbitro con antecedentes polémicos, dirigirá a Racing

Deportes
Por En Linea Noticias 0

El Consejo Federal dio a conocer el programa oficial de partidos correspondientes a la ida de la final del Torneo Regional Amateur y, por la Región Pampeana Sur, Racing será local.

El conjunto olavarriense enfrentará a Ferro de General Pico el domingo a las 20.30, en un encuentro que será dirigido por una cuaterna arbitral de Tandil.

El árbitro principal será Diego Novelli, quien estará acompañado por Lautaro Paletta y Fernando Zabalza como asistentes, mientras que Camila Romero cumplirá funciones como cuarta árbitra.

Los antecedentes de Novelli

Desde la Liga de Fútbol de Olavarría invitaron a los simpatizantes a acompañar a Racing en el último partido que disputará en su estadio, en una serie decisiva que otorgará un lugar en la final por el ascenso.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!