Regional Amateur: Diego Novelli, árbitro con antecedentes polémicos, dirigirá a Racing

El Consejo Federal dio a conocer el programa oficial de partidos correspondientes a la ida de la final del Torneo Regional Amateur y, por la Región Pampeana Sur, Racing será local.

El conjunto olavarriense enfrentará a Ferro de General Pico el domingo a las 20.30, en un encuentro que será dirigido por una cuaterna arbitral de Tandil.

El árbitro principal será Diego Novelli, quien estará acompañado por Lautaro Paletta y Fernando Zabalza como asistentes, mientras que Camila Romero cumplirá funciones como cuarta árbitra.

Los antecedentes de Novelli

Desde la Liga de Fútbol de Olavarría invitaron a los simpatizantes a acompañar a Racing en el último partido que disputará en su estadio, en una serie decisiva que otorgará un lugar en la final por el ascenso.