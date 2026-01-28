La venta de combustibles cerró el 2025 como el tercer mejor año desde la pandemia

Se comercializaron más de 16,9 millones de m³. YPF predominó en el market share

La venta de combustibles al público cerró el 2025 con un total de 16.909.725,52 m³ comercializados y una suba del 0,27% respecto de 2024, según informó el portal especializado Surtidores.

Con ese resultado, 2025 se ubicó como el tercer año con mayor consumo desde la pandemia, por detrás de 2022 (6,84%) y 2023 (8,65%).

El pico de ventas del año se registró en julio, cuando se comercializaron 1.462.231 m³. En contraste, febrero fue el mes con menor demanda, con 1.321.607 m³.

En la comparación interanual, abril fue el mes con mejor desempeño, con un crecimiento del 5,37%, mientras que noviembre registró la mayor caída, con un retroceso del 6,51%.

En el reparto del mercado anual, YPF encabezó con una participación del 54,6%, seguida por Shell (22,9%), Axion Energy (12,1%) y Puma Energy (5,7%).

En diciembre, luego de la caída registrada en noviembre, la venta de combustibles mostró un repunte. Se comercializaron 1.503.859 m³ frente a 1.495.855,08 m³ del mismo mes de 2024, lo que representó una suba interanual del 0,54%. Medido en términos mensuales, la demanda creció 5,74% respecto de noviembre.

El consumo de combustibles Premium volvió a destacarse. La nafta Premium creció 9,49% interanual y el gasoil Grado 3 aumentó 8,52%. Por su parte, la nafta Súper subió 1,88%, mientras que el diésel Grado 2 cayó 11,22%.

El detalle por producto en diciembre fue el siguiente: nafta Premium 238.787,08 m³ (9,49%), gasoil Grado 3 255.669,53 m³ (8,52%), nafta Súper 654.466,08 m³ (1,88%) y gasoil Grado 2 354.936,44 m³ (-11,22%).

De las 24 jurisdicciones, solamente nueve registraron variaciones interanuales positivas: Catamarca (7,17%), Río Negro (4,63%), Buenos Aires (3,93%), San Juan (3,43%), Neuquén (1,93%), La Pampa (1,69%), San Luis (1,14%), Formosa (0,31%) y Entre Ríos (0,02%). En el otro extremo, Misiones (-5,9%), Corrientes (-5,61%) y Santiago del Estero (-5,12%) encabezaron las mayores caídas.

En volumen total vendido, la provincia de Buenos Aires lideró el ranking con 544.732 m³, seguida por Córdoba (155.875 m³), Santa Fe (115.600 m³) y la Ciudad de Buenos Aires (97.300 m³).

En cuanto al desempeño por tipo de producto, las ventas de naftas crecieron 3,81% interanual, mientras que el gasoil cayó 3,9% en comparación con 2024. Además, en diciembre registraron subas YPF (4,38%), Gulf (3,47%) y Axion Energy (2,9%) frente al mismo mes del año anterior.