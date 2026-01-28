Loma Negra incorporó un desfibrilador y refuerza la seguridad en el club

El Club Loma Negra informó que concretó la compra de un Desfibrilador Externo Automático (DEA), una incorporación destinada a reforzar las condiciones de seguridad dentro de la institución.

De acuerdo con lo comunicado, la adquisición se realizó con fondos de la Comisión Directiva y de todas las subcomisiones.

El nuevo equipamiento quedará instalado a partir del viernes 6 de febrero.

Para qué sirve un DEA

Desde el club explicaron que el desfibrilador es un dispositivo que permite actuar de manera inmediata ante una emergencia cardíaca, ya que puede restablecer el ritmo del corazón mediante una descarga eléctrica controlada.

También destacaron que su uso rápido y correcto puede ser decisivo para salvar una vida y que está diseñado para ser utilizado siguiendo instrucciones simples y claras.

Una medida para cuidar a toda la comunidad

La incorporación está orientada a proteger a deportistas, entrenadores, socios, familias y público en general, y busca reafirmar el compromiso institucional con la salud, la responsabilidad y el bienestar de toda la comunidad.

“Cuidar la vida también es parte del deporte”, expresaron desde la institución.