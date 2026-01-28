El olavarriense Cristian Zubillaga ganó la Copa “EME Indumentaria” en Bahía Blanca

Con información de La Nueva

El olavarriense Zubillaga redondeó una gran noche. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.



El olavarriense Cristian Zubillaga se quedó con la victoria en la octava fecha del Internacional de Speedway 2025-26, disputada en la pista Antonio Miranda, en el Autódromo de Bahía Blanca.

De esta manera, Zubillaga ganó su segunda final en 500cc en la temporada y se adjudicó la Copa “EME Indumentaria”, en una programación organizada por el Automoto Club y fiscalizada por la Febom.

Rendimiento parejo y regreso al triunfo

Zubillaga por el piso y Acuña, por el aire.



En una noche ideal desde lo climático, Zubillaga volvió a la victoria como lo había hecho en la quinta fecha y mostró un rendimiento sólido: ganó cinco de las siete baterías que disputó.

En la final, el piloto de Olavarría se impuso por delante de Drew Kemp, mientras que Román Kapustin fue tercero y Eber Ampugnani completó el cuarto lugar.

El campeonato se apretó en los primeros puestos

Tras ocho fechas disputadas, se comprimieron los primeros lugares del campeonato, especialmente luego de que el puntero del campeonato no ingresara a la final.

La tabla quedó de la siguiente manera:

Facundo Albín 134 puntos Drew Kemp 131 Cristian Zubillaga 123 Eber Ampugnani 111 Román Kapustín 96 Paco Castagna 78 Lisandro Lobos 61

Además, se registró una modificación -extraoficial- entre los 10 primeros puestos: Nicolás Gómez superó por un punto a Facundo Cuello (59 a 58), quedando 8º y 9º respectivamente.

Dos lesionados tras un fuerte accidente

El saldo negativo de la jornada fue el fuerte accidente que protagonizaron Gustavo Curzio y Diego Eleno en la serie 16.

Según se informó, a Curzio se le prendió fuego la moto en plena curva y tocó la rueda trasera de Eleno, quien cayó al piso, mientras que Curzio terminó contra las colchonetas.

El diagnóstico indicó que Curzio sufrió fractura de húmero izquierdo a la altura del codo, mientras que Eleno sufrió fractura de clavícula derecha en tres partes.

Resultados de la jornada en otras categorías

En el 500cc B, el ganador fue Benjamín Acosta, seguido por Gonzalo González y Benjamín Cricelli.

En 200cc, el podio fue para Matías Díaz, Leonel Domelio y Félix Schell.

En 50cc Mayores, ganó Augusto Camoriano, seguido por Jermías Nuñez y Antonio Nazareno.

En 50cc Menores, el primer lugar fue para Tiziano Castillo, escoltado por Jeremías Aray y León Wilches.