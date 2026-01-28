Presentarán el Festival Nacional de Doma y Folclore en la Casa del Bicentenario

El Municipio de Olavarría informó que este viernes se realizará la presentación oficial de la 22° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría, con una actividad prevista en la Casa del Bicentenario.

La jornada comenzará a las 19 horas, con una conferencia de prensa que contará con la participación de organizadores y funcionarios municipales. Allí se brindarán detalles sobre el evento que se desarrollará los días 13, 14 y 15 de febrero en el predio de la Sociedad Rural.

En esta edición, el festival contará con presentaciones en vivo de artistas nacionales como Los Nocheros, Ángela Leiva, Ahyre y Carlos Ramón Fernández, además de una grilla que incluirá músicos locales.

Entradas para personas con discapacidad: desde el 2 de febrero

Por otra parte, desde la Subsecretaría de Cultura se informó que a partir del 2 de febrero comenzará la entrega de entradas para personas con discapacidad.

La entrega se realizará en el Teatro Municipal, en el horario de 7 a 14 horas, y se deberá presentar sin excepción el Documento Nacional de Identidad y el CUD (Certificado Único de Discapacidad).

La entrega será por orden de llegada y hasta agotar el cupo disponible.