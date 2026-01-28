La Madrid: Secuestran plantas de cannabis, armas y municiones en allanamientos ordenados por un Juez de Olavarría

Efectivos del Gabinete Técnico Operativo y personal de la Estación de Policía Comunal de General La Madrid, junto con el Comando de Prevención Rural de General La Madrid, realizaron allanamientos, registros, requisas y secuestros en el marco del Proceso Penal Nº 430/26, caratulado “Daño y Amenazas Agravadas”.

Los procedimientos se concretaron el marte 27 en cumplimiento de órdenes judiciales emanadas por el juez de Olavarría Carlos Eduardo Villamarín, en una causa que se encontraba bajo investigación.

Dos allanamientos simultáneos en el ejido urbano

De acuerdo con lo informado, los operativos se llevaron a cabo de manera simultánea en dos domicilios del ejido urbano de General La Madrid.

El primero tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Juana Azurduy, entre Cortázar y Borges. El segundo se realizó en calle Las Rosas, entre Los Aromos y Belgrano.

Secuestro de plantas de cannabis, armas y municiones

Como resultado de los allanamientos, las actuaciones arrojaron un resultado “altamente positivo”, con el secuestro de seis plantas de cannabis sativa, semillas, cigarrillos armados de marihuana, una balanza y otros elementos de interés para la causa.

Además, se incautaron diversas armas y municiones: tres carabinas calibre .22, una carabina calibre .22 en regular estado de conservación con mira telescópica, una escopeta calibre 12, dos cargadores sin municiones, un bolso con 90 proyectiles intactos de distintos calibres, un silenciador/supresor de fabricación casera, municiones calibre 9 mm, calibre .22 y cartuchos de escopeta calibre 12.

Nuevas investigaciones penales y proceso en libertad

A partir de lo ocurrido, se dio inicio a dos nuevas investigaciones penales.

Una de ellas quedó bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal de General La Madrid, a cargo de la Dra. María Belén Colantonio, por el delito de “Infracción al Artículo 189 bis del Código Penal – Tenencia ilegítima de armas y elementos prohibidos (Ley 20.429)”.

La restante quedó a cargo de la U.F.I. Nº 19, a cargo del Dr. Mañero, por “Infracción a la Ley 23.737”.

En ambos casos, se informó que los imputados cumplieron con los recaudos legales correspondientes y, conforme lo dispuesto por los magistrados intervinientes, continuarán el proceso en libertad.