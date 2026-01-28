Interna del PJ: Liliana Schwindt y José Eseverri en un encuentro seccional del «kicillofismo» en Tapalqué

Liliana Schwindt y José Eseverri fueron parte este miércoles de un encuentro de dirigentes del «kicillofismo» que se llevó adelante en el balneario de Tapalqué y fue encabezado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Además de Schwindt y Eseverri, desde Olavarría, estuvieron presentes: Carlos Manzur, Ezequiel Collado y José González Hueso, entre otros.

Con la interna del PJ a la vuelta de la esquina, el Movimiento Derecho al Futuro viene realizando distintas reuniones seccionales y ahora fue el turno de la Séptima.