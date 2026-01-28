Interna del PJ: Liliana Schwindt y José Eseverri en un encuentro seccional del «kicillofismo» en Tapalqué
Liliana Schwindt y José Eseverri fueron parte este miércoles de un encuentro de dirigentes del «kicillofismo» que se llevó adelante en el balneario de Tapalqué y fue encabezado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
Además de Schwindt y Eseverri, desde Olavarría, estuvieron presentes: Carlos Manzur, Ezequiel Collado y José González Hueso, entre otros.
Con la interna del PJ a la vuelta de la esquina, el Movimiento Derecho al Futuro viene realizando distintas reuniones seccionales y ahora fue el turno de la Séptima.
Por estos días dirigentes del Partido Justicialista encolumnados detrás de la figura del gobernador Kicillof se encuentran en la búsqueda de avales con el objetivo de estar en condiciones de armar una lista dentro del PJ en un eventual enfrentamiento con La Campora.