Denuncia pública: un kiosco aseguró que sufrió un robo y un nuevo intento en Del Valle al 1800

Un kiosco de Olavarría realizó una denuncia pública en redes sociales y aseguró que fue víctima de un robo y, días después, de un nuevo intento bajo una modalidad similar.

Según relataron desde el comercio, el primer hecho ocurrió el domingo 18, alrededor de las 6 de la mañana, en un kiosco ubicado en Del Valle 1814, entre San Lorenzo e Independencia.

En la publicación indicaron que una persona se presentó diciendo que quería comprar productos para revender, pero que aprovechó “una distracción” para llevarse mercadería sin pagar.

“Vino el día domingo 18 al kiosco de Del Valle 1814 (entre San Lorenzo e Independencia) diciendo que quería sahumerios para revender, cuestión que en una distracción se robó 2 chocolates Block 300”, expresaron.

Desde el kiosco remarcaron el perjuicio que generan estos hechos, incluso cuando se trata de elementos de bajo valor.

“Lo que para muchos no es nada, a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo”, agregaron en el mismo descargo.

Aseguraron que volvió a intentar robar

Siempre de acuerdo a la denuncia pública, el miércoles 28 la misma persona habría regresado al local y habría intentado repetir la situación.

“Hoy miércoles 28 volvió a hacer lo mismo diciendo que quería ver juguetes para el hijo e intentó volver a robar nuevamente”, afirmaron.

En ese marco, desde el comercio indicaron que decidieron difundir lo ocurrido para advertir a otros comerciantes y vecinos.

“Difundir para que a más nadie le vuelva a pasar”, señalaron.

El descargo del comercio

En la publicación, el kiosco también expresó su indignación por lo ocurrido y dejó un mensaje directo en el cierre del posteo.

“Levantarse temprano a robar es más fácil que levantarse para ir a agarrar la pala”, manifestaron.

La información publicada en esta nota surge de una denuncia pública realizada por el comercio con pedido de publicación