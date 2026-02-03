Multas por usar el celular con el auto detenido: cuándo se aplican

El uso de teléfonos celulares al volante es una de las infracciones más comunes y, a la vez, genera dudas cuando el vehículo no está en movimiento. Según la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, las sanciones se aplican incluso si el conductor está detenido en un semáforo o en medio de una congestión de tráfico.

La normativa establece que la prohibición rige siempre que la persona esté al mando del vehículo en la vía pública. El artículo 48 de la ley nacional prohíbe conducir utilizando auriculares o sistemas de comunicación de operación manual continua. Esto incluye hablar, enviar mensajes o manipular aplicaciones con el celular en la mano.

Situaciones donde corresponde la multa

La ley no distingue si el auto avanza o está frenado por circunstancias del tránsito. Se considera infracción en los siguientes casos:

Semáforos: Manipular el dispositivo mientras se espera la luz verde.

Manipular el dispositivo mientras se espera la luz verde. Embotellamientos: Revisar mensajes o aplicaciones durante una congestión.

Revisar mensajes o aplicaciones durante una congestión. Doble fila: Utilizar el teléfono mientras se aguarda a otra persona con el motor encendido o al mando del volante.

La única excepción permitida es cuando el vehículo se encuentra correctamente estacionado fuera del flujo de circulación y con el motor apagado. En esa instancia, se considera que el conductor ya no tiene la obligación de mantener la atención exclusiva en el tránsito.

Sanciones y tecnología

En la Ciudad de Buenos Aires, la multa por esta falta equivale a 100 Unidades Fijas (UF). La fiscalización no depende solo de los agentes de tránsito, sino que se realiza de forma automática a través de cámaras que detectan la manipulación de dispositivos dentro del habitáculo.

El fundamento de esta rigurosidad es que la distracción tecnológica reduce el tiempo de reacción y afecta la percepción visual y auditiva del entorno, aumentando el riesgo de siniestros viales. Aunque la ley nacional no prohíbe explícitamente los sistemas «manos libres» (siempre que no requieran auriculares ni manipulación manual), los especialistas advierten que cualquier uso del teléfono genera una distracción cognitiva relevante.

