Trabajos de mantenimiento de calles en el barrio Villa Aurora

Este martes se realizaron tareas de mejoramiento de calles internas en el barrio Villa Aurora, como parte de los operativos de mantenimiento vial que se llevan adelante en distintos puntos del Partido de Olavarría.

Las tareas se concentraron durante la mañana en la calle Azucena, entre la Autopista Fortabat y la calle Balcarce. Los trabajos consistieron en la limpieza, nivelación de la calzada y el agregado de material.

Según se informó, estas intervenciones se realizan con recursos y personal municipal con el objetivo de mejorar la transitabilidad en el sector. Además, las tareas de nivelación buscan facilitar el escurrimiento del agua para evitar anegamientos durante los días de lluvia.

Este tipo de operativos de mantenimiento hidráulico y vial se replican en diferentes barrios de la ciudad de acuerdo al relevamiento de las condiciones de las calles y los pedidos ingresados por los vecinos.

