Los centros de día y Callejeada participarán de los carnavales con la temática de Madagascar

Los días 6, 7 y 8 de febrero se llevarán a cabo los Carnavales Oficiales 2026 en el Corsódromo Municipal «Gabriel Antonio». Como cada año, los chicos y adolescentes que asisten a los Centros de Día Municipales y al Programa Callejeada formarán parte del desfile.

En esta edición, la temática elegida para la presentación es la película animada Madagascar. Durante el verano, los participantes han trabajado en el diseño y armado de las carrozas, los trajes y los elementos escenográficos que se verán en el corsódromo.

Estos espacios de producción colectiva reúnen a grupos de distintas edades, quienes se encargan de la realización integral de la propuesta que representará a los dispositivos municipales en la fiesta popular local.

Los preparativos buscan fomentar la expresión cultural y la participación de las infancias y adolescencias en los eventos comunitarios de la ciudad.

(En Línea Noticias)