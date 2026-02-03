Un vecino de Sierras Bayas murió tras el incendio de su camión en Comodoro Rivadavia

Un trágico hecho ocurrió este lunes por la tarde en el barrio Astra, sobre el kilómetro 20 de la Ruta Nacional N° 3, donde un chofer oriundo de la localidad de Sierras Bayas perdió la vida tras el incendio de su unidad.

El siniestro se registró alrededor de las 17:40 horas en un predio donde antiguamente funcionaba una estación de servicio. Según informaron fuentes policiales de la Comisaría de Próspero Palazzo, el fuego afectó de manera generalizada a un camión de la empresa Oro Negro, dañando principalmente el motor y el habitáculo.

Al llegar al lugar, los servicios de emergencia hallaron el cuerpo de la víctima a unos 15 metros del rodado con quemaduras de diversa gravedad y sin signos vitales. Testigos del hecho indicaron que el hombre fue retirado de las cercanías de las llamas por tres personas que circulaban por la zona, entre ellas un compañero que viajaba en otra unidad.

La víctima fue identificada como Marcelo Raúl Requena, de aproximadamente 50 años. Requena era vecino de Sierras Bayas, partido de Olavarría, y se desempeñaba como conductor para la firma de transporte desde el año 2018.

Si bien versiones preliminares de testigos mencionaron la posible explosión de una garrafa como origen del foco ígneo, las causas del incendio aún son materia de investigación por parte de los peritos correspondientes. (Con Información de ADN SUR).