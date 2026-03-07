Nueva edición del Festival Internacional de Estatuas Vivientes en Olavarría

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, anunció la realización de una nueva edición del Festival Internacional de Estatuas Vivientes de Olavarría.

En esta oportunidad participarán más de 20 estatuas vivientes provenientes de distintos puntos del país, entre ellos Entre Ríos, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Rauch, La Pampa y la ciudad de Buenos Aires. También formarán parte del encuentro artistas locales y habrá presentaciones de estatuas vivientes infantiles.

El festival, que fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante y de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, se realizará los días 14 y 15 de marzo, de 17 a 21 horas.

La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal San José, ubicado en Riobamba 2949.

Durante el evento, el público podrá votar a su estatua favorita en cada categoría, mientras que un jurado evaluará distintas dimensiones de esta expresión artística.

Además, se sumarán artistas invitados. La apertura estará a cargo de la artista Mariela Olivera Ahumada, de Bahía Blanca, junto al cantante Juan Carlos Banegas, quien interpretará un tema musical alegórico a las estatuas.

El sábado también se realizará una feria de artesanos fiscalizados. En tanto, el domingo se sumarán la Feria Alquimia y foodtrucks.

El cierre del festival incluirá la entrega de premios, distinciones y un espectáculo musical.