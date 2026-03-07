Colonia Hinojo ya vive la 14ª edición de la Kreppelfest

Colonia Hinojo se prepara para vivir una nueva edición de la Kreppelfest, la tradicional fiesta que celebra la cultura de los Alemanes del Volga y que cada año convoca a miles de visitantes con propuestas gastronómicas, música y danzas típicas.

La 14ª edición comenzará este sábado 7 de marzo y continuará el domingo 8, con un variado programa de actividades que tendrá como cierre musical la presentación de Daniel “El Facha” Lezica.

La celebración es organizada de manera conjunta por el Municipio de Olavarría, el Grupo Organizador de la Kreppelfest y la Delegación de Hinojo. En ese marco, desde la Secretaría de Protección Ciudadana se desplegará durante el fin de semana un operativo preventivo de seguridad vial para garantizar el ingreso y egreso seguro de visitantes. El dispositivo incluirá cerca de una decena de cortes de tránsito para impedir el acceso vehicular a la avenida De los Fundadores, en el tramo comprendido entre Unión de los Pueblos y Servet, sector donde se desarrollará la fiesta.

Además, se solicitó a quienes concurran que estacionen sus vehículos sobre la avenida Libertad únicamente en la mano que da hacia la localidad, con el objetivo de permitir la circulación normal por la otra mano, que funcionará como vía de emergencia ante cualquier eventualidad. En el sector también se colocará señalización y habrá personal destinado a ordenar la circulación.

Gastronomía, espectáculos y tradición

La Kreppelfest se consolidó como uno de los eventos más convocantes del partido de Olavarría y de la región. Cada año reúne a miles de personas que llegan a la localidad para degustar los tradicionales kreppel y otras propuestas gastronómicas elaboradas por instituciones y entidades locales.

Los puestos se ubicarán a lo largo de la avenida De los Fundadores, donde también se instalará el escenario principal. Allí se desarrollarán, durante ambas jornadas, distintos espectáculos musicales y artísticos.

Además habrá food trucks, patios cerveceros y propuestas para todas las edades, con el objetivo de que las familias puedan disfrutar de la fiesta durante todo el fin de semana.

Entre los momentos más esperados se destacan el tradicional desfile y el “Spicher”, el ritual de la cerveza que forma parte de la identidad de la celebración.

Actividades culturales y museo

El Museo Municipal de los Alemanes del Volga “Ariel Chierico” se sumará a la fiesta con la exposición de la muestra itinerante “Elementos de la vida religiosa de los Alemanes del Rusia” y la venta del libro de los hermanos Hess, prevista para el domingo.

Las actividades del museo se desarrollarán el sábado de 17 a 22 horas y el domingo de 10 a 22 horas.

Cronograma de actividades – Sábado 7

16:30 Visita guiada al Colegio Santa Teresa, a cargo de Anita Schwindt.

17:30 Apertura y bienvenida a la 14° Kreppelfest.

18:00 Show de “Los Changuitos”, liderado por Marcos Catalini.

18:30 Clase de zumba con Emilse Díaz Arancibia.

19:00 Presentación de la banda folklórica “Los de Ahora”.

19:45 Spicher con cerveceros del Partido de Olavarría.

20:00 Set de DJ Tommy Petersen.

21:00 Show musical de “La F Etchemendy”.

22:30 Cierre musical con “La Banda del Limón”, de Azul.

Cronograma de actividades – Domingo 8

10:00 Celebración de la Santa Misa, presidida por el párroco José María Quatrocchio, con acompañamiento de la Banda Cívica Suarense Bartolomé Meier.

Visita guiada al templo a cargo del sacerdote.

Apertura del museo.

12:00 Ángelus con el tradicional toque de campanas.

Apertura de puestos de comidas y food trucks.

14:00 Concurso “Kreppel de Oro”, a cargo de Marcela Siebenhar Hailand.

15:00 Apertura oficial con la entrada del carro con kreppels, el grupo organizador, autoridades, instituciones y embajadores.

15:30 Presentación de la banda alemana “Astral”.

16:00 Actuación del Taller Municipal de Danzas Alemanas “Wir bringen Freude” y del ballet “La Dulce Vida”, de Azul, Mar del Plata y Olavarría.

17:45 Homenaje por el Día de la Mujer.

18:00 Show del Spicher, ritual de la cerveza a cargo del grupo “Bier Lait” de Colonia 2 de Coronel Suárez, acompañado por la banda “Astral”.

19:30 Presentación de Ricardo Matías.

20:30 Show de “Luis Miguel 2”, especial por el Día de la Mujer.

21:00 Cierre musical con Daniel “El Facha” Lezica.