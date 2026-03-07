Javier Rodríguez en Tandil: “En la Fiesta de la Vendimia Nacional no hay nada que festejar”

Durante la visita, el ministro dialogó con los productores sobre el contexto que atraviesa la actividad y afirmó que “en la Fiesta de la Vendimia Nacional no hay nada que festejar”, al advertir sobre la crisis que atraviesa la vitivinicultura argentina.

Javier Rodríguez señaló además que “en los dos años de gestión de Milei desaparecieron 2.088 viñedos”, en referencia a la reducción de explotaciones registradas en el país en los últimos años. Según datos del sector, en 2025 se contabilizaron 20.939 viñedos operativos con 196.220 hectáreas cultivadas.

La situación también se refleja en la elaboración de vino. En la cosecha 2026 se registra una reducción del 25% en el número de bodegas elaboradoras respecto de 2025. Actualmente hay 503 establecimientos activos, cuando el año pasado en esta misma etapa había 680. En Mendoza, principal provincia productora, la caída también es marcada: de 478 bodegas en 2025 a 374 en 2026.

Desde el sector señalan que la crisis se explica por la caída del consumo, el sobrestock de vino y mosto, los bajos precios de la uva y las dificultades de financiamiento, lo que llevó a que algunas bodegas reduzcan su actividad y otras directamente cierren. Productores advierten que, de continuar este escenario, podría quedar uva sin cosechar en las cepas.

En ese contexto, Javier Rodríguez destacó la importancia de impulsar el desarrollo de nuevas regiones vitivinícolas y mencionó las políticas que la Provincia lleva adelante para fortalecer la producción. “En la provincia de Buenos Aires estamos trabajando para consolidar una vitivinicultura con identidad propia, generando oportunidades productivas y agregando valor en origen”, señaló.

Entre las iniciativas se encuentra la promoción de regiones vitivinícolas bonaerenses, el desarrollo de un módulo de vid en CORFO —donde en 2023 se implantaron ocho variedades para evaluar su adaptación y productividad— y la creación de la marca “Vino Buenos Aires”, establecida por la Ley 15.404 para promover la producción y comercialización de vino bonaerense.

El ministerio también impulsa financiamiento para proyectos productivos a través de una línea del Banco Provincia destinada a la fruticultura, con montos de hasta 300 millones de pesos, plazos de 60 a 72 meses y hasta 24 meses de gracia.

Otra de las políticas destacadas es la Ruta del Vino Bonaerense, un circuito de enoturismo que integra bodegas de distintas regiones de la provincia, como Tandil, Saldungaray y Chapadmalal, además de zonas cercanas al Área Metropolitana como Cañuelas y Berisso. La iniciativa busca articular producción, turismo y gastronomía, promoviendo nuevas economías regionales y posicionando a Buenos Aires dentro del mapa vitivinícola argentino.

Una bodega pionera en Tandil

La bodega Cordón Blanco es un emprendimiento familiar fundado en 2008 por los hermanos Valeria, Mariano y Matías, quienes comenzaron el proyecto tras estudios de suelo y clima que indicaban potencial vitivinícola en la zona serrana de Tandil.

El primer viñedo se implantó en 2007 en el paraje La Elena, al oeste de la ciudad, con mil estacas injertadas y un proceso inicial de experimentación con distintas cepas. En 2011 se sumó un segundo viñedo en la zona de Don Bosco, al sur de Tandil, para evaluar nuevas variedades y diferencias de suelo.

Tras analizar nueve cepas, el proyecto se consolidó principalmente con Merlot, Sauvignon Blanc y Syrah, a las que luego se incorporó Cabernet Franc por su buena adaptación a climas similares al de Burdeos.

Actualmente la bodega cuenta con cuatro hectáreas de viñedos y produce vinos a partir de dos terroirs diferenciados. El viñedo La Elena, ubicado a 260 metros sobre el nivel del mar, posee suelos arcillosos compactos con alta retención de agua que permiten trabajar sin riego. En Don Bosco, también a 260 metros de altura, predominan suelos de vertientes con granito y arcilla.

En ambos casos, la orientación de las laderas hacia el oeste favorece la amplitud térmica, un factor clave para mejorar la calidad de la uva. Las primeras microvinificaciones se realizaron en 2012 con 200 botellas de Sauvignon Blanc y 400 de Merlot, consideradas las primeras producciones de vino elaboradas en Tandil.