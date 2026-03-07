Productores locales serán parte de una nueva edición de Mercados Bonaerenses
La feria “Mercados Bonaerenses” tendrá una nueva edición en Olavarría el próximo sábado 14 de marzo. La propuesta se desarrollará de 09:00 a 13:00 horas en el Parque Mitre, en la intersección de Necochea y Brown.
La feria contará con la participación de productores locales que ofrecerán una amplia variedad de elaboraciones, entre ellas panificados dulces y salados, bebidas, quesos, plantas y plantines, miel, verduras, productos sin TACC, alfajores artesanales, huevos, alimentos agroecológicos, pastelería, dulces artesanales e infusiones.
Desde la organización aclararon que en esta oportunidad no estarán presentes los camiones de pastas, lácteos y pescados. Además, se solicita a quienes concurran llevar sus propias bolsas para realizar las compras.
El programa “Mercados Bonaerenses” pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y tiene como objetivo promover la producción y el consumo de alimentos bonaerenses, acercando a productores y consumidores a través de una red de ferias y mercados que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.