Incendio en una vivienda: pérdidas materiales y una mujer asistida

Un incendio se registró durante la mañana de este sábado en una vivienda ubicada en Cortés al 1800, en la ciudad de Olavarría.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 horas y motivó la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central, que acudió al lugar con la Unidad Nº 16.

Como consecuencia del siniestro se registraron pérdidas materiales en la vivienda. Además, una mujer de 80 años debió ser asistida tras sufrir una crisis nerviosa.

Las tareas de los bomberos permitieron controlar la situación en el lugar.