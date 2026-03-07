Audi baja hasta 17% los precios de algunos modelos tras la quita del impuesto interno

La automotriz alemana Audi reducirá los precios de varios de sus vehículos en la Argentina luego de la eliminación del impuesto interno que alcanzaba a los autos de mayor valor. La rebaja llegará hasta el 17%, según el modelo, y los nuevos valores comenzarán a regir a partir de abril.

La medida impactará principalmente en los modelos de la gama Q3, Q5, A4, A5, A6, Q7, Q8, A7 y A8, que eran algunos de los vehículos alcanzados por el tributo. Con la eliminación del gravamen, la marca ajustó su lista de precios y anunció una reducción en distintos porcentajes dependiendo de la versión y del nivel de equipamiento.

Entre los casos más destacados aparece el Audi Q3, uno de los SUV más vendidos de la marca en el país, que tendrá una baja cercana al 17% en algunas versiones. También registrarán rebajas importantes el Audi A4, el A5 y el Q5, con reducciones que rondan entre el 12% y el 15%, mientras que en modelos de mayor valor como el Q7, Q8 o el A8 la caída de precios también será significativa.

Con este ajuste, la compañía difundió una nueva lista de valores, que entrará en vigencia el próximo mes y que busca adecuarse al nuevo escenario impositivo del mercado automotor argentino.

La modificación del impuesto interno forma parte de una serie de cambios fiscales que impactan en el sector automotor y que podrían generar un reacomodamiento de precios en el segmento premium, donde varias marcas ya comenzaron a revisar sus listas para reflejar la eliminación del tributo.