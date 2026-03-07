Danilo Rene Lagrave (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de marzo de 2026 a los 85 años de edad. Su esposa Dora Ines Rodriguez, su hijo Silvio Lagrave, su hija política Daniela Criscuolo, sus nietos Luana y Luca Lagrave y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “B”, a partir de las 9:00 horas de este sábado, con responso en la capilla ardiente, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el día sábado 7 de marzo a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Microcentro. Nacido en Olavarría. Jubilado de Fábricas Calera Avellaneda y Cerro Negro.