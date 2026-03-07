La UCR realizará una jornada de reflexión por el Día Internacional de la Mujer

La Unión Cívica Radical de Olavarría llevará adelante una jornada de reflexión en el marco del Día Internacional de la Mujer. La actividad se realizará el lunes 9 de marzo a partir de las 19 horas en las instalaciones del Comité Radical, ubicado en 25 de Mayo 2758.

La propuesta consistirá en una ronda de mates abierta a todas las mujeres de la comunidad, con el objetivo de compartir experiencias y generar un espacio de intercambio.

Durante el encuentro se presentarán testimonios de mujeres que, desde distintos ámbitos, enfrentan desafíos cotidianos y participan activamente en sus entornos para transformar su realidad y la de su comunidad.

La presidenta de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Belén Vergel, señaló que durante la jornada “escucharemos los testimonios de mujeres que, desde distintos ámbitos, enfrentan desafíos cotidianos y se involucran para resignificar y transformar la realidad propia y de la comunidad”.

Además, agregó que se tratará de “un encuentro para escucharnos, acompañarnos y reafirmar que el compromiso se construye juntas”.