Investigan la muerte de un hombre en inmediaciones de Muñoz

Un hombre de 71 años fue hallado sin vida en el interior de una camioneta un camino rural en inmediaciones de la localidad de Muñoz.

Al lugar fue comisionado personal policial junto a una ambulancia.

Al arribar, constataron la presencia de una camioneta Ford Ranger blanca, dominio GBA-249, que se encontraba en la banquina noroeste del camino.

En el asiento del conductor se hallaba un hombre, aparentemente sin signos vitales. Minutos después arribó una ambulancia del nosocomio local y constató el fallecimiento.

La víctima fue identificada como Jesús María Banegas, de 71 años.

El lugar fue preservado para el trabajo de los peritos, mientras que se iniciaron actuaciones bajo la carátula “averiguación de causales de muerte”.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, quien impartió las primeras directivas para avanzar con la investigación.

Será fundamental el resultado de la operación de autopsia para determinar qué fue lo qué sucedió y como se produjo el deceso.