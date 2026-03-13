Realizaron controles de cargas mineras en el Camino a la Piedra

El Municipio de Olavarría llevó adelante este viernes un operativo de control de cargas mineras en el sector del Camino a la Piedra y su cruce con el enlace Néstor Kirchner.

Durante la jornada se supervisó el flujo vehicular proveniente de la zona serrana. En ese marco se inspeccionaron las cargas transportadas y la documentación obligatoria para circular.

El procedimiento fue realizado de manera conjunta por personal de la Secretaría de Protección Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo —a través de la Coordinación de Minería—, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Subsecretaría de Minería de la Provincia.

Según se indicó, estos operativos se desarrollan en puntos estratégicos del Partido con el objetivo de fiscalizar la actividad minera y controlar el transporte de cargas.

El secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, explicó que los controles se realizan de manera permanente para reforzar la protección de la infraestructura vial en caminos cercanos a la localidad de Sierras Bayas y garantizar el cumplimiento de la normativa local vinculada a la extracción de minerales.

Desde el Municipio señalaron además que este tipo de operativos continuará realizándose en distintos sectores del Partido de Olavarría. El objetivo es fortalecer los controles, preservar el estado de caminos rurales, rutas provinciales y nacionales y evitar la circulación de transporte de cargas con exceso de peso.