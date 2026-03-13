Piden declarar la emergencia ambiental por la contaminación del arroyo Tapalqué

Una presentación ingresó al Honorable Concejo Deliberante de Olavarría solicitando que se declare la emergencia ambiental en el Partido a partir de denuncias vinculadas a la contaminación del arroyo Tapalqué.

El escrito lleva la firma de Alexander J. Aquila, vecino de la ciudad, quien actúa como letrado patrocinante de Martín Acosta y Marcelo Cortes en la IPP N° 01-02-2371/22, caratulada “Cortes Héctor Marcelo s/ Averiguación de ilícito”. La nota está dirigida al presidente del cuerpo deliberativo, Guillermo Santellán.

En la presentación se plantea el contexto que motiva el pedido y se señala que “la falta de respuestas a los reiterados reclamos por la no contaminación del Arroyo Tapalqué, que data del año 2022; y que tiene denunciados a la Planta Depuradora Coopelectric, Relleno Sanitario de Olavarría y Cárceles de Sierra Chica N° 2, 27 y 38, todos ellos ubicados en el Partido de Olavarría, estimamos responsables del daño ambiental que afecta tanto la calidad como la disponibilidad del agua para los ecosistemas y las comunidades de Olavarría, Tapalqué y General Alvear”.

El documento también enumera los elementos que, según se indica, fueron incorporados a la investigación judicial. En ese sentido se afirma que “lo denunciado se materializa con los elementos probatorios que hemos recogido en todos estos años y puesto a consideración del Sr. Fiscal – UFI 10”.

Entre esos elementos se mencionan videos de presuntos vertidos de desechos a la cuenca del arroyo Tapalqué, la declaración testimonial de un ex empleado de la Planta Depuradora de Coopelectric, cuadernos originales del libro de guardia de la planta donde se registrarían aperturas de by pass, constancias vinculadas a coliformes fecales en el arroyo y análisis bacteriológicos realizados sobre muestras de agua.

La presentación fue incorporada al ámbito del Concejo Deliberante con el objetivo de que el cuerpo analice la situación planteada y evalúe la posibilidad de declarar la emergencia ambiental en el Partido de Olavarría.