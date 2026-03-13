Wesner se reunió con referentes de la Unión de Colectividades de Olavarría
El intendente Maximiliano Wesner mantuvo el último jueves un encuentro con representantes de la Unión de Colectividades de Olavarría, en una reunión orientada a fortalecer la articulación entre el Municipio y las instituciones que integran el espacio.
Del encuentro también participaron la subsecretaria de Cultura y Educación, Sofía Arévalo, y el director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo.
Por parte de la Unión de Colectividades estuvieron presentes Fernando Bugosen (Sociedad Libanesa), Alicia De Oliveira (Sociedad Portuguesa) y Gustavo Parra (Sociedad Española).
Durante la reunión se abordó la planificación de eventos y actividades culturales a desarrollar de manera conjunta, con el objetivo de seguir promoviendo propuestas vinculadas a las tradiciones y raíces de las distintas colectividades.
Según se indicó, el encuentro se enmarca en el vínculo que el Municipio mantiene con instituciones intermedias, con la intención de generar espacios de diálogo y trabajo articulado para el desarrollo de iniciativas culturales en el Partido de Olavarría.