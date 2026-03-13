Operativo Aurora: realizaron una reunión con padres de alumnos de la ex Escuela Normal

Ciudad
Por En Linea Noticias 0

Autoridades municipales, policiales y docentes mantuvieron una reunión informativa con familias de la Escuela Primaria N° 81 “José Manuel Estrada”, conocida como ex Escuela Normal, para explicar el funcionamiento del Operativo Aurora.

El encuentro se realizó en la tarde del último jueves en el edificio del establecimiento y fue impulsado por la institución educativa junto con la Secretaría de Protección Ciudadana y el área de Estacionamiento Medido.

La actividad fue encabezada por el coordinador del SEMO, Nicolás Martínez, y contó con la participación del secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, además de funcionarios municipales y efectivos policiales que cumplen horas adicionales para la comuna y que, de lunes a viernes, participan en estos dispositivos preventivos en escuelas del centro y microcentro de la ciudad.

Durante la reunión se detalló cómo se implementa el Operativo Aurora en cada jornada escolar. El espacio también permitió responder consultas de las familias y explicar las pautas de circulación que se buscan promover en los horarios de ingreso y egreso de los estudiantes.

Desde el Municipio se indicó que el objetivo principal del operativo es prevenir accidentes y ordenar el tránsito en las inmediaciones de los establecimientos educativos, con un enfoque centrado en la educación y la concientización vial más que en sanciones.

En ese marco se remarcó la importancia de la colaboración de las familias para el correcto funcionamiento del dispositivo y se solicitó respetar algunas recomendaciones básicas: esperar a los alumnos en la vereda, evitar estacionar en doble fila, cruzar por la senda peatonal y respetar los sectores exclusivos de estacionamiento.

Según se explicó, la convocatoria estuvo dirigida especialmente a familias que ingresan este año a la institución, con el objetivo de que conozcan cómo se desarrolla el operativo que se implementa en el sector.

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