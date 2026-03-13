La Banda Sabinera llega este domingo al teatro: “el público tiene la oportunidad de cantar acompañado por los musicos de su ídolo”

La formación oficial de músicos de Joaquín Sabina, denominada La Banda Sabinera, se presentará este domingo 15 de marzo en el Teatro Municipal de Olavarría. El grupo está integrado por Mara Barros, Jaime Asúa, Paco Beneyto, Laura Gómez Palma y Antonio García de Diego.

En una entrevista exclusiva con En Línea Noticias, la bajista Laura Gómez Palma explicó la dinámica del espectáculo, que incluye la participación activa de los asistentes: «Buscamos valientes que quieran cantar con nosotros». Según detalló la música, el show permite que personas del público suban al escenario: «Acompañamos esos cuatro personas del público que previamente se anotaron en una listita y lo llevamos a cantar con nosotros».

Sobre la selección del repertorio, Gómez Palma señaló que la lista de canciones varía según el lugar: «Muchas veces también rescatamos canciones que hace muchos años que Joaquín no canta y le damos ese lugar arriba del escenario». La banda busca mantener la vigencia de la obra tras la despedida de Sabina de los escenarios a comienzos de 2025.

La gira por Argentina comenzó en el sur del país y continuará por Buenos Aires, Mar del Plata y Olavarría, para luego seguir hacia Córdoba, Rosario y Santa Fe. Las entradas están disponibles en la boletería del Teatro y a través de la plataforma Articket

—¿Cómo es la dinámica de este espectáculo sin Joaquín en el escenario? —El público es muy sabinero porque obviamente el público que ha cosechado Joaquín a lo largo de los años es increíblemente fiel. En este espectáculo que hacemos nosotros sin Joaquín seguimos celebrando sus canciones cantándolas con nuestra impronta. Hay una cosa muy cercana porque además el público participa: nosotros hacemos una parte del espectáculo y luego el final llamamos gente del público y suben a cantar con nosotros.

—¿Qué criterios utilizan para elegir el repertorio siendo la obra tan extensa? —La obra es inmensa y es muy difícil. Muchas veces rescatamos canciones que hace muchos años que Joaquín no canta y le damos ese lugar arriba del escenario que la gente agradece un montón. Mara (Barros) por lo general también hace muchas canciones que Joaquín no canta en vivo, que quizás concibió en su día para ser cantadas por una mujer.

—¿Cómo vive el público esa experiencia de subir a cantar con ustedes? —Es muy divertido y es muy entrañable, para la gente es muy cercano. Tienen la oportunidad si les gusta cantar, bien o mal porque esto también es importante aclararlo: no buscamos que sean cantantes. Tienen la oportunidad de cantar las canciones de Joaquín porque las cantaron toda su vida y de pronto las cantan acompañados por la banda de su ídolo. Entre el que gana hacemos una votación y se lleva un bombín firmado por nosotros.

—¿Cuál es la expectativa por la llegada a la ciudad? —Tengo muchas deudas pendientes, hay muchos lugares que no conozco. Yo los invito porque creo que va a ser muy especial, y sobre todo a Olavarría que no estuvimos nunca, creo que hay que aprovechar esta oportunidad.