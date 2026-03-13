El bloque Por Más Libertad solicita luminarias para un tramo de la avenida Avellaneda

El bloque de concejales Por Más Libertad presentó un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante para pedir al Municipio la instalación de alumbrado público en la avenida Avellaneda, entre las calles Corrientes y Eva Perón (ex Circunvalación).

La iniciativa se fundamenta en un pedido realizado por la Misión Evangélica Wesleyana, institución que manifestó su preocupación por la falta de iluminación en ese sector de la ciudad.

Según se explica en el proyecto, el objetivo de la obra es mejorar la visibilidad en una zona de circulación frecuente de vehículos y peatones, con el fin de reforzar la seguridad nocturna en dicho acceso a Olavarría.