Suspensiones por lluvia: varias actividades quedaron truncas por las pésimas condiciones climáticas

Las condiciones climáticas de este sábado provocaron la suspensión de varias actividades previstas para la jornada.

El operativo de bloqueo y el puesto de vacunación antirrábica que debían realizarse hoy fueron reprogramados para el martes 24 de marzo.

El ensayo abierto de la Orquesta Escuela y la Banda Escuela Municipales, que estaba previsto para las 17 horas en el Paseo Jesús Mendía, también fue suspendido sin fecha reprogramada informada hasta el momento.

Finalmente, la caminata desde Monte Pelloni organizada en el marco de las actividades de conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia quedó cancelada para hoy. Las personas inscriptas ya fueron notificadas por la organización.