Edicto sobre ejecucion de honorarios
BLANCO GUSTAVO HIGINIO C/ TAVERNA HNOS SA S/ EJECUCION HONORARIOS
POR 2 DÍAS – El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 del Depto. Judicial Azul, con asiento en
Olavarria, hace saber que en los autos caratulados “BLANCO GUSTAVO HIGINIO C/ TAVERNA
HNOS SA S/ EJECUCION HONORARIOS” Expte. OL – 1085 – 2023, se ha dispuesto la venta, al
mejor postor, en subasta pública electrónica, del 100 % del bien inmueble sito en la intersección
de la Avda. Del Valle con Avda. Ituzaingó de Olavarría, denominado catastralmente como: – Circ.
I, Secc. C, Qta. 25, Mza. 25 E, Pc. 13 B, Ptda. 078 – 46253, Matrícula n° 11.130 (078) que surge
de la unificación de los siguientes tres bienes: – Circ. I, Secc. C, Qta. 25, Mza. 25 E, Pc. 13 A –
Matrícula n° 15234 (078) – Ptda. – Circ. I, Secc. C, Qta. 25, Mza. 25 E, Pc. 14 A – Matrícula n°
11.130 (078) – Circ. I, Secc. C, Qta. 25, Mza. 25 E, Pc. 15 A – Matrícula n° 15.235 (078), ocupado
por un mero ocupante. La subasta ordenada comenzara el día 15/04/2026 a las 12hs y Finalizara
el 29/04/2026 a las 12hs. Base: $120.000.000. Depósito en garantía: $6.000.000. Exhibición
virtual https://youtu.be/QaN33P34BOg se podra visitar el dia 06/04/2026 en el horario de 10:30hs
a 16:30hs. Los interesados en participar deberán ineludiblemente y en forma previa inscribirse
como usuarios ante el Registro de Subastas Judiciales y para participar en la subasta en
particular deberán inscribirse como oferentes, 3 días hábiles antes al inicio de la subasta (fecha
máxima de acreditación de postores fijada el día 10/04/2026 a las 12hs.) y asimismo efectivizar el
depósito en garantía en la cuenta judicial abierta a nombre de autos cuenta judicial N° 6379-27-
5317536 (CBU N° 0140337227637953175364), CUIT Poder Judicial: 30-70721665-0 del Banco
de la Provincia de Buenos Aires. Dicho depósito, resultará requisito para que los inscriptos como
tales en el Registro General, puedan ser válidamente admitidos como postores de ese acto
específico. (art. 22 del Ac. 3604/12). El comprobante que acredite tal depósito, deberá ser
presentado presencialmente en la Seccional Azul del Registro General de Subastas sito en la
calle Perón n° 525 de Azul (tel. 02281 425917/42843) o remitirlo escaneado por correo electrónico
a [email protected] con la indicación del proceso de subasta del cual se quiere participar.
Si los postores no hubiesen optado por efectuar la “RESERVA DE POSTURA”, su depósito será
devuelto de oficio en la oportunidad en que el Juzgado, luego del cierre del acto de subasta,
reúna la información necesaria de parte de la Delegación Departamental del Registro General de
Subastas, para vincular cada depósito con un sujeto determinado. Del mismo modo se procederá,
exista o no “RESERVA DE POSTURA”, si el postor no adjudicatario así lo solicita en cualquier
momento luego del cierre del acto de subasta. Seña: no se requiere. Audiencia de adjudicación:
se realizará en la sede del Juzgado, sito en calle Rufino Fal N° 2943 de la ciudad de Olavarria el
dia 04 de Mayo de 2026 a las 10:00hs, a la cual deberán comparecer el martillero y el
adjudicatario muñido del DNI, formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del
depósito en garantía, constancia de código de postor y demás instrumentos que permitan su
individualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica. En el mismo acto,
constituirá domicilio dentro del radio del Juzgado a los efectos legales pertinentes. NO PERMITE
compra en comisión NO PERMITE cesión del boleto de compraventa. Comisión martillero:
Percibirá honorarios del 6 % sobre el total del precio de venta (art. 54, Punto IV, de la Ley 10.973
-t.o. Ley 14.085-), debiendo afrontar un 3 % cada parte, más el 10 % de aportes previsionales
totales a cargo del comprador. Impuesto de sellos corresponde ambas partes por igual. Los
gastos de inscripción y/o cualquier otro impuesto o erogación que grave la operación será a cargo
del adquirente. Impuesto fondo incentivo docente a cargo del adquirente en caso de insuficiencia
de fondos. El inmueble se adquiere en subasta en el estado que se encuentra, libre de
gravámenes e impuestos, tasas y contribuciones hasta la posesión. Desde la toma de posesión
del bien -o desde la fecha de la aprobación de la Subasta si el adjudicatario no fuere diligente en
tomar posesión-, los gastos serán soportados por el adjudicatario. La reglamentación de las
Subastas Electrónicas se encuentra publicada (Ac. 3604/12 SCBA) en la página de la SCBA
(www.scba.gov.ar.). Informes: MABEL ARTOLA, Martillera y corredora publica, tomo VI folio 7
matricula N°1416, tel. 0249-154325397. Olavarria, de Marzo de 2026.