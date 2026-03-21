Edicto sobre ejecucion de honorarios

BLANCO GUSTAVO HIGINIO C/ TAVERNA HNOS SA S/ EJECUCION HONORARIOS

POR 2 DÍAS – El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 del Depto. Judicial Azul, con asiento en

Olavarria, hace saber que en los autos caratulados “BLANCO GUSTAVO HIGINIO C/ TAVERNA

HNOS SA S/ EJECUCION HONORARIOS” Expte. OL – 1085 – 2023, se ha dispuesto la venta, al

mejor postor, en subasta pública electrónica, del 100 % del bien inmueble sito en la intersección

de la Avda. Del Valle con Avda. Ituzaingó de Olavarría, denominado catastralmente como: – Circ.

I, Secc. C, Qta. 25, Mza. 25 E, Pc. 13 B, Ptda. 078 – 46253, Matrícula n° 11.130 (078) que surge

de la unificación de los siguientes tres bienes: – Circ. I, Secc. C, Qta. 25, Mza. 25 E, Pc. 13 A –

Matrícula n° 15234 (078) – Ptda. – Circ. I, Secc. C, Qta. 25, Mza. 25 E, Pc. 14 A – Matrícula n°

11.130 (078) – Circ. I, Secc. C, Qta. 25, Mza. 25 E, Pc. 15 A – Matrícula n° 15.235 (078), ocupado

por un mero ocupante. La subasta ordenada comenzara el día 15/04/2026 a las 12hs y Finalizara

el 29/04/2026 a las 12hs. Base: $120.000.000. Depósito en garantía: $6.000.000. Exhibición

virtual https://youtu.be/QaN33P34BOg se podra visitar el dia 06/04/2026 en el horario de 10:30hs

a 16:30hs. Los interesados en participar deberán ineludiblemente y en forma previa inscribirse

como usuarios ante el Registro de Subastas Judiciales y para participar en la subasta en

particular deberán inscribirse como oferentes, 3 días hábiles antes al inicio de la subasta (fecha

máxima de acreditación de postores fijada el día 10/04/2026 a las 12hs.) y asimismo efectivizar el

depósito en garantía en la cuenta judicial abierta a nombre de autos cuenta judicial N° 6379-27-

5317536 (CBU N° 0140337227637953175364), CUIT Poder Judicial: 30-70721665-0 del Banco

de la Provincia de Buenos Aires. Dicho depósito, resultará requisito para que los inscriptos como

tales en el Registro General, puedan ser válidamente admitidos como postores de ese acto

específico. (art. 22 del Ac. 3604/12). El comprobante que acredite tal depósito, deberá ser

presentado presencialmente en la Seccional Azul del Registro General de Subastas sito en la

calle Perón n° 525 de Azul (tel. 02281 425917/42843) o remitirlo escaneado por correo electrónico

a [email protected] con la indicación del proceso de subasta del cual se quiere participar.

Si los postores no hubiesen optado por efectuar la “RESERVA DE POSTURA”, su depósito será

devuelto de oficio en la oportunidad en que el Juzgado, luego del cierre del acto de subasta,

reúna la información necesaria de parte de la Delegación Departamental del Registro General de

Subastas, para vincular cada depósito con un sujeto determinado. Del mismo modo se procederá,

exista o no “RESERVA DE POSTURA”, si el postor no adjudicatario así lo solicita en cualquier

momento luego del cierre del acto de subasta. Seña: no se requiere. Audiencia de adjudicación:

se realizará en la sede del Juzgado, sito en calle Rufino Fal N° 2943 de la ciudad de Olavarria el

dia 04 de Mayo de 2026 a las 10:00hs, a la cual deberán comparecer el martillero y el

adjudicatario muñido del DNI, formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del

depósito en garantía, constancia de código de postor y demás instrumentos que permitan su

individualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica. En el mismo acto,

constituirá domicilio dentro del radio del Juzgado a los efectos legales pertinentes. NO PERMITE

compra en comisión NO PERMITE cesión del boleto de compraventa. Comisión martillero:

Percibirá honorarios del 6 % sobre el total del precio de venta (art. 54, Punto IV, de la Ley 10.973

-t.o. Ley 14.085-), debiendo afrontar un 3 % cada parte, más el 10 % de aportes previsionales

totales a cargo del comprador. Impuesto de sellos corresponde ambas partes por igual. Los

gastos de inscripción y/o cualquier otro impuesto o erogación que grave la operación será a cargo

del adquirente. Impuesto fondo incentivo docente a cargo del adquirente en caso de insuficiencia

de fondos. El inmueble se adquiere en subasta en el estado que se encuentra, libre de

gravámenes e impuestos, tasas y contribuciones hasta la posesión. Desde la toma de posesión

del bien -o desde la fecha de la aprobación de la Subasta si el adjudicatario no fuere diligente en

tomar posesión-, los gastos serán soportados por el adjudicatario. La reglamentación de las

Subastas Electrónicas se encuentra publicada (Ac. 3604/12 SCBA) en la página de la SCBA

(www.scba.gov.ar.). Informes: MABEL ARTOLA, Martillera y corredora publica, tomo VI folio 7

matricula N°1416, tel. 0249-154325397. Olavarria, de Marzo de 2026.