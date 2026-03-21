«Nuestros padres necesitan volver a su residencia»: el reclamo de las familias de La Sabiduría

La residencia de adultos mayores sufrió en enero un incendio que provocó varias víctimas fatales.

Familiares de adultos mayores que residían en La Sabiduría, un geriátrico ubicado en el barrio Belén, emitieron un comunicado en el que reclaman con urgencia la habilitación del establecimiento para que sus seres queridos puedan regresar.

La residencia dejó de funcionar tras el incendio ocurrido en enero pasado, un hecho trágico en el que murieron siete adultos mayores que vivían allí. Por ese hecho hay una causa judicial en curso. Desde entonces, quienes sobrevivieron al siniestro no han podido regresar al lugar que era su hogar.

Los firmantes describieron el impacto que esa situación está teniendo en los residentes: «Desde que la residencia dejó de funcionar, nuestros adultos mayores están sufriendo consecuencias muy dolorosas: muchos de ellos se encuentran desorientados, con angustia, han dejado de comer, presentan tristeza profunda y un deterioro evidente en su estado general».

El comunicado subraya que la pérdida va más allá de lo edilicio: «Ellos no solo perdieron un lugar, perdieron su rutina, sus afectos cotidianos, la contención, el cuidado amoroso de quienes los acompañaban día a día. Perdieron un espacio donde se sentían seguros, comprendidos y en paz».

Los familiares reconocen la existencia de requisitos administrativos pero apelan a la urgencia humana: «Sabemos que existen cuestiones administrativas y requisitos que deben cumplirse, pero también creemos que la urgencia humana debe ser prioridad». En ese marco, solicitaron a las autoridades competentes «una habilitación urgente o provisoria que permita que nuestros familiares puedan regresar a su lugar, a su hogar».

El comunicado cierra con un llamado a la comunidad: «Detrás de cada uno de nuestros padres hay una historia, una vida, una familia que hoy sufre al verlos así. Necesitamos ser escuchados. Necesitamos una respuesta».