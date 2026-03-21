El INDEC confirmó que el PBI creció 4,4% en 2025 y alcanzó un máximo histórico

La economía argentina cerró 2025 con un crecimiento del 4,4%, según informó el INDEC, en línea con las previsiones del mercado y del Fondo Monetario Internacional. En el cuarto trimestre, la actividad avanzó 2,1% en comparación con el mismo período de 2024, y 0,6% respecto del trimestre anterior.

El desempeño anual estuvo impulsado principalmente por el consumo privado, que creció 7,9%; la inversión, con un alza de 16,4%; y las exportaciones, que aumentaron 7,6%. El consumo público apenas avanzó 0,2%, mientras que las importaciones registraron un salto del 27%. El PBI a precios constantes alcanzó un máximo histórico en 2025, ubicándose 1,1% por encima del promedio de 2022, que era el registro previo más alto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato en sus redes sociales, y el presidente Javier Milei replicó el posteo agregando «TMAP» —Todo marcha acorde al plan— y «VLLC» —Viva la libertad, carajo—.

A nivel sectorial, los datos del cuarto trimestre reflejan una marcada heterogeneidad. Entre los sectores que más crecieron en la comparación interanual se destacaron la intermediación financiera, con un alza de 24,7%; la explotación de minas y canteras, con 8%; y hoteles y restaurantes, con 7,4%. Del lado opuesto, la pesca cayó 15,2%, mientras que la administración pública y defensa retrocedió 1%, y los hogares privados con servicio doméstico bajaron 1,1%.

En la comparación entre el cuarto trimestre de 2025 e igual período de 2024, los sectores con mejor desempeño fueron servicios sociales y de salud, con un crecimiento de 17,2%; agricultura y ganadería, con 16,1%; y explotación de minas y canteras, con 8,1%. Entre los que registraron caídas aparecen la industria manufacturera, con un retroceso de 5%; el comercio mayorista, minorista y reparaciones, con -2,2%; y hoteles y restaurantes, con -0,7%.

Con información de DIB.