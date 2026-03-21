El programa de reciclaje regresa al barrio Sarmiento Norte tras el éxito de la primera jornada

El programa «Tu Barrio Recicla» del Municipio de Olavarría regresará al barrio Sarmiento Norte el próximo lunes 30 de marzo, en la plaza ubicada en Merlo e Independencia, de 10 a 13 horas. En caso de que las condiciones climáticas lo impidan, la actividad se trasladará al martes 31 en el mismo lugar y horario.

Será la segunda vez que el programa se realiza en ese punto de la ciudad. La decisión de volver se tomó a partir de la muy buena participación registrada en la jornada anterior y del pedido de vecinos y vecinas que manifestaron su interés en continuar con este tipo de iniciativas.

Durante la jornada se podrán acercar papel, cartón, botellas de plástico y vidrio, latas y envases de aluminio, envases tipo tetrabrik y latas de conserva. Todo lo recolectado será trasladado a la Planta de Clasificación del Programa GIRO para su recuperación y posterior reincorporación al circuito productivo.

En los próximos días, promotoras ambientales recorrerán el sector para informar sobre la actividad y fortalecer la sensibilización en torno a la separación de residuos. Además, se anunció que en las próximas semanas se instalará un Ecopunto permanente en la plaza del barrio para la correcta disposición de materiales reciclables.

Para más información, los interesados pueden contactarse con la Coordinación de Ambiente a través del correo [email protected] o al teléfono 422135.