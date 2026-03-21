El Vivero Municipal avanza en la producción de especies nativas tras una capacitación de dos jornadas

Personal del Vivero Municipal de Olavarría, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, recibió una capacitación sobre especies nativas a cargo de técnicos del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, quienes viajaron especialmente para la ocasión.

La formación se extendió durante dos jornadas y se enmarcó en el Plan Provincial Nativas Bonaerenses, al que el Municipio de Olavarría adhirió. Incluyó una instancia teórica y dos prácticas que consistieron en salidas a campo para reconocer especies nativas y recolectar material de propagación, con recorridas que tuvieron al cordón serrano local como uno de sus escenarios.

El objetivo de la capacitación es que el vivero incorpore a su producción especies nativas, que además de tener ventajas adaptativas en la zona y requerir menos mantenimiento, contribuyen a la revalorización del patrimonio cultural de la provincia y a la regeneración de la biodiversidad.

La visita de los técnicos provinciales se suma a otras acciones que el Municipio viene desarrollando en el marco del plan: el fortalecimiento técnico del vivero mediante la adquisición de insumos y materiales, y la participación en un ciclo de capacitaciones virtuales realizado el año pasado. En ese sentido, desde el área explicaron que la instancia presencial sirvió para sentar las bases, afianzar lo aprendido y poder aplicarlo productivamente.