Una empresa vinculada a FATE puso en venta el tradicional inmueble donde funcionó Neumacentro

Un inmueble vinculado a una de las sociedades del grupo FATE se encuentra en venta en Olavarría. Se trata de la propiedad ubicada en avenida Pringles 3594, esquina Hipólito Yrigoyen, una esquina de alto tránsito y fuerte perfil comercial.

En el lugar desde hace décadas funcionaba Neumacentro, aunque el local no era propiedad de quienes gestionaban esa firma.

Según se indicó, el inmueble pertenece originalmente a Cincotta, firma que fue adquirida hace años por FATE, por lo que el inmueble forma parte de la empresa que días atrás anunció su cierre y el despido de casi 1000 trabajadores.

En Línea Noticias pudo saber que la propiedad se encuentra a la venta desde octubre aunque en las últimas horas comenzó a ser ofrecida por una reconocida inmobiliaria local y la oferta se hizo aún más visible.

También se conoció que en una primera instancia el inmueble fue ofrecido al propietario de Neumacentro aunque no se avanzó en dicha operación. De hecho, Neumacentro dejó de operar en ese lugar y se trasladó a un nuevo espacio en Del Valle 3332, entre 9 de Julio y Pringles.

Tras esa instancia, la operación se abrió al mercado a través de una inmobiliaria de Buenos Aires y actualmente es comercializada por Notararigo.

El vínculo entre FATE y Cincotta

La relación entre FATE y Juan Cincotta S.A. se inscribe en el proceso de expansión y consolidación de la industria nacional del neumático durante el período de industrialización sustitutiva.

En 1957 se creó Juan Cincotta S.A., una firma orientada a la fabricación de productos y materiales para la industria de la reconstrucción de neumáticos. Su actividad incluía la producción de insumos específicos y la operación de una planta de recapado destinada al transporte y al sector agrícola.

Según el informe del Centro de Economía Política (Cepa), la empresa complementaba el esquema productivo de FATE. Mientras FATE se consolidaba en la fabricación y comercialización de neumáticos nuevos —radiales y diagonales para distintos segmentos—, Cincotta operaba en el eslabón de reconstrucción y recapado, integrando la cadena de valor del sector.

De este modo, el vínculo entre ambas compañías no se limitó a una relación comercial puntual, sino que formó parte de una estrategia de integración industrial que permitió ampliar el alcance del negocio del neumático en la Argentina.

Características del inmueble

El inmueble posee una superficie total de más de 500 metros cuadraros y en la actualidad se ofrece a casi 400 mil dólares. Dicho inmueble, además del local comercial, cuenta con galpones, depósitos, oficinas y privado y un departamento amplio a terminar.

En materia urbanística, el inmueble se encuentra dentro de la Subárea SAU – Distrito IX – Zona 3 Comercial 2, lo que permite desarrollo comercial y residencial.

La normativa también habilita instalaciones técnicas en niveles superiores, sin afectar los límites de altura.