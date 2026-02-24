Desmienten versión sobre la entrega de terrenos en la escuela agropecuaria

Fuentes oficiales informaron a En Línea Noticias que es falsa la versión que circuló en las últimas horas sobre una presunta entrega de terrenos dentro del predio de la Escuela Agropecuaria.

La versión surgió tras la difusión de información, que indican falsa, donde se señalaba el inicio de un proceso de loteo y urbanización en el sector del fondo del establecimiento. Según esas versiones, la medida afectaría áreas destinadas a la huerta, el sector porcino y el vivero.

Ante la consulta de En Línea Noticias negaron la existencia de un proyecto para demoler construcciones existentes o subdividir el predio con fines habitacionales.

Previamente, el predio educativo registró cambios en el uso de sus instalaciones. El tinglado proyectado para lechería fue derivado al edificio de la escuela de Artes Visuales y una antigua vivienda de la dirección se asignó a la nueva sede de Policía Científica que fue inaugurada por el municipio hace pocos dias.

El comunicado de la Escuela

La Dirección de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 aclaró que no son ciertas las versiones que circulan respecto a una presunta cesión de tierras dentro del predio institucional.

En el comunicado oficial se señala: “En virtud de las versiones que circulan, donde se expresa que se ‘iniciaría entrega de terrenos dentro del predio de la Escuela Agropecuaria’ la Dirección de la institución, acompañados por la supervisión, aclara que no hay veracidad en los dichos sin fundamentos y declarados desde el anonimato.”

Desde la institución se destacó el trabajo que se viene realizando para fortalecer el proyecto educativo. En ese sentido, indicaron: “Desde la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1, se pone en valor todo el trabajo realizado en pos de mejora de la institución escolar, poniendo en valor los Entornos Formativos, con un crecimiento de la matrícula, con todo el predio destinado a actividades formativas y productivas o con proyectos de ampliación.”

En relación a la asignación de un inmueble a la Policía Científica, se explicó: “En cuanto a la asignación a la Policía Científica de la casa habitación en desuso desde hace años, este hecho brinda al establecimiento educativo mayor seguridad ante sucesivos hechos delictivos que sufría la escuela en años anteriores.”

Asimismo, informaron que durante 2025 se incorporaron animales en comodato cedidos por la Municipalidad de Olavarría, lo que permitió la creación de nuevos espacios pedagógicos. Según detallaron: “Durante 2025 se incorporaron animales en comodato cedidos por la Municipalidad de Olavarría, lo que permitió crear los Entornos Formativos Equinos y Bovinos de carne.”

En cuanto a las proyecciones para el ciclo lectivo en curso, anticiparon: “Se proyecta para este año la puesta en marcha de nuevos entornos formativos como Ovinos y Piscicultura en respuesta al Nuevo Diseño curricular de la Educación Agraria.”

Desde el plano pedagógico, agregaron: “Pedagógicamente se encuentra en un posicionamiento acorde al nuevo diseño curricular, entendiendo la educación agraria como formadora de conocimiento.”

Por último, la institución señaló el contexto presupuestario actual y sostuvo: “Cabe aclarar que ante el desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional por parte del gobierno nacional, la institución trabaja en función de lograr autosustentabilidad en las producciones.”